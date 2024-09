Giochi, musica e baby dance, a Busto Arsizio arriva la “Giornata del naso rosso”

Appuntamento sabato 5 ottobre con i clown dei Colori del Sorriso – Vip Varese per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione, che coi suoi volontari porta la spensieratezza ai bambini in ospedale

L’associazione I Colori del Sorriso – Vip Varese odv torna anche quest’anno con l’evento clownesco più atteso: la Giornata del naso rosso (G.n.r.). Il pomeriggio di sabato 5 ottobre, Piazza Santa Maria a Busto Arsizio, dalle ore 14:45 alle ore 18:15, si animerà con musica, baby dance, laboratori a tema, truccabimbi, giochi e la lotteria, che ogni anno si arricchisce di preziosi premi offerti da aziende e negozi del territorio.

Una coloratissima invasione di clown dai camici variopinti e dal naso rosso che coinvolgeranno tutti i grandi e piccini presenti. Lo scopo principale dell’evento è quello di promuovere il motto dell’associazione “Viviamo in Positivo”, raccogliendo fondi destinati ai progetti e al sostentamento della Federazione di volontari ViviamoInPositivo – Vip Italia odv. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 12 ottobre 2024.

Attraverso il progetto “Clown in corsia” più di 4.400 volontari si recano settimanalmente a prestare servizio di animazione clown negli ospedali, sia nelle pediatrie sia nei reparti per adulti, ed in altre strutture socio-sanitarie del territorio italiano e san marinese.

Precisiamo che solo i Volontari Clown Vip (riconoscibili dal camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena, e muniti di tesserino associativo) sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza per VIP Italia.