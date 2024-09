I Papà al tappeto tornano a giocare con i figli ad Azzate

Sabato 21 settembre alle ore 10 la sede delle Mamme in cerchio è di nuovo riservata ai soli papà con i loro figli. Partecipazione libera e gratuita

Sabato 21 settembre alle ore 10 ripartono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti del sabato mattina con i Papà al tappeto.

Gli incontri sono aperti a tutti i papà, con i loro bimbi, indicativamente fino ai 6 anni di età, e si svolgono nella sede delle Mamme in cerchio – in via Volta 44 ad Azzate – il terzo sabato di ogni mese.

Papà al tappeto è uno spazio di incontro e di gioco, di amicizia e confronto riservato al lato maschile della genitorialità.

L’iniziativa è nata con lo scopo di restituire ai papà un momento autonomo, riservato e privilegiato di gioco con i propri bimbi. Allo stesso tempo Papà al tappeto libera per una mezza mattinata le mamme, che a loro volta avranno qualche momento tutto per loro.