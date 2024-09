Reading musicale al Sacro Monte: le parole di Alexander Langer con la voce di Girardi e le note di Calandra

“Provate a riparare il mondo” al Sacro Monte di Varese. Le parole di Alexander Langer, tramite la voce di Walter Girardi accompagnate dalle note del maestro Federico Calandra, risuoneranno sabato 28 settembre al Sacro Monte di Varese nella cornice della Terrazza sopra il Mosè. (foto di repertorio)

Il reading musicale, andrà in scena a partire dalle ore 18 dopo essere stato rappresentato in numerosi appuntamenti culturali come Filosofarti, Festival della Pace di Brescia, a Pescia in Toscana ma anche a Cardano al Campo al Circolo Quarto Stato, in biblioteca a Lonate Pozzolo e in altri appuntamenti in tutta Italia.

L’evento è organizzato da Amici del Sacro Monte realtà culturale che dal 1967 si occupa di proporre eventi culturali nella splendida cornice del Sacro Monte di Varese. In caso di maltempo, l’evento verrà recuperato in data da destinarsi.