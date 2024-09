Si conclude con il MusiQuartet la XVI stagione musicale luvinatese

Si conclude la sedicesima edizione del MusicArte festival, la stagione concertistica del Comune di Luvinate, con un concerto davvero unico: “Brahms op. 25 n. 1 e la musica zigana”.

MusiQuartet, per l’occasione in formazione trio d’archi e pianoforte, ospiterà per questa serata, la talentuosa pianista Elisa D’Auria. Verranno eseguite le pagine più importanti della musica classica: il Quartetto con pianoforte op 25 n1, un brano di una difficoltà, ma soprattutto di una bellezza unica; il rondò alla Zingarese che conclude l’opera è davvero una pagina travolgente e tante altre sorprese.

«Sono davvero emozionato per diverse ragioni – dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna luvinatese, nonché uno dei componenti di MusiQuartet -. La prima è come sono andati i precedenti appuntamenti, la sala era sempre gremita di tante persone entusiaste, ci ha davvero riempito di orgoglio. Verrò soprattutto affiancato da Martina Raschetti e Marta Salvi, che hanno una sensibilità musicale davvero unica ed ospiteremo una grande pianista come Elisa D’Auria, che ha suonato alla Carnegie Hall di New York, al Musikverein di Vienna, al Palais des congrès di Montecarlo, ma anche a Londra, Spagna e molte altre prestigiose sale».

Appuntamento sabato 14 settembre alle 21 nella sala polivalente “Don Luigi Sironi” nella Piazza del Comune di Luvinate, ingresso come sempre libero e gratuito, ulteriori informazioni su www.musicarteclassica.it