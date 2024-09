Storie di lago, vita e natura: se ne parla nell’incontro della Bibliunione a Bardello

L’appuntamento è per la serata di venerdì 27 settembre in via Matteotti 2, nell’ex sala consiliare

“Lago, terra e vita” è il titolo dell’incontro previsto questa sera, venerdì 27 settembre, con inizio alle 20.45 nell’ex sala consiliare di Bardello in via Matteotti 2.

La serata è organizzata dalla Bibliunione, spazio di cultura e aggregazione, gestito dalla referente Francesca Principi insieme a un gruppo di volontarie.

I temi toccati, nel corso dell’evento, saranno lo stretto legame tra natura e storia e rientrano nel filone proposto con l’intento di offrire alla popolazione temi coinvolgenti e di stretta attualità.

«Abbiamo la fortuna di avere tra i nostri simpatizzanti la famiglia Zanetti e nello specifico con il supporto e la disponibilità di Mauro, all’evento di venerdì 27 settembre parleremo di lago, di storia e di cultura ed inoltre esporremo delle foto provenienti dal suo archivio » spiega la presidente.

La serata vedrà la presenza anche, tra gli ospiti, della cantina Torrerossa di Monate, i cui soci racconteranno l’amore per la terra, per il vino e spiegheranno come si può convivere con la natura senza arrecarle danno, riqualificandola e traendone i migliori frutti. «la cantina Torrerossa è stata scelta come ospite in questo evento proprio per la filosofia che sposa nel rapporto con la terra. Con loro parleremo della viticoltura nella nostra provincia e di come questa sta trovando slancio in questi ultimi anni, oltre a farci raccontare cosa vuol dire per loro biologico e naturale».

L’evento è completamente gratuito e a fine serata ci sarà una piccola sorpresa.