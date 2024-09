Teleriscaldamento, open day a Varese per “Impianti aperti”

Al via le prenotazioni per partecipare alle visite guidate agli impianti al servizio del territorio per la produzione di teleriscaldamento. Sabato 5 ottobre visite guidate alla centrale di via Ottorino Rossi 19 del gruppo Acinque, sorgente della rete del teleriscaldamento cittadina. L’evento offre a tutta la popolazione l’opportunità di conoscere da vicino, spiegato dai tecnici dell’azienda, gli impianti che portano il calore nelle case. Le visite guidate durano un’ora. Cominceranno dalle ore 9 del mattino.

La centrale della città di Varese, gestita da Acinque Tecnologie, è in funzione dal 1992 e rappresenta la principale fonte di energia termica per la rete, estesa 16 chilometri. L’impianto funziona in assetto cogenerativo e produce calore anche grazie a un impianto solare termico, entrato in funzione nel 2015, il primo del genere in tutto il sud Europa.

La centrale di via Rossi è stata infatti la prima a sfruttare la tecnologia fotovoltaica per produrre calore da fonte solare e rivelarsi completamente rinnovabile. L’impianto solare termico può produrre in un anno 450 MWh di energia termica, pari al fabbisogno di acqua calda sanitaria di 150 appartamenti, evitando il ricorso a combustibili fossili per 43 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) ed evitando ogni anno l’emissione in atmosfera di 108 tonnellate di Co2.

Dal 2012 a Varese è operativa anche una centrale termo-frigorifera integrata con il teleriscaldamento per soddisfare il fabbisogno di vapore, acqua calda e acqua fredda per gli usi tecnologici, sanitari e di climatizzazione dell’Azienda Ospedaliera di Varese.

Il teleriscaldamento è un esempio di energia pulita a chilometro zero, prodotta in loco, distribuita in sicurezza e senza necessità di manutenzione: gli impianti di riscaldamento domestici sono infatti serviti non da una caldaia bensì da un apparecchio scambiatore.

Il progetto Impianti Aperti del gruppo Acinque fa parte delle politiche di radicamento e cultura della sostenibilità. «Il nostro Gruppo ha l’ambizione e la responsabilità di proporsi quale punto di riferimento, anche culturale, della transizione energetica. È un tema che investe tutti ed entra nella nostra quotidianità – sottolinea l’amministratore delegato di Acinque Tecnologie, Giovanni Chighine –. Ecco perché è importante offrire l’occasione di conoscere da vicino le fonti dell’energia a disposizione dei cittadini, aprendo le porte dei nostri impianti industriali, attraverso open day mirati in ciascuna delle aree in cui operiamo che trasmettono un senso di condivisione per l’obiettivo comune e di appartenenza al territorio e ai valori dell’energia sostenibile».