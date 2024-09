Torna Varese Orchidea, dal 6 all’8 settembre all’Agricola

Torna in Agricola l’evento più atteso da tutti gli appassionati di orchidee ma non solo: Varese Orchidea, la manifestazione di respiro internazionale organizzata da ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee vi aspetta dal 6 all’8 settembre nel Garden Center di Via Pisna 1. (nelle foto una delle ultime edizioni)

Giunta ormai alla 17esima edizione, Varese Orchidea ogni anno stupisce per la ricercatezza degli allestimenti e l’originalità delle specie esposte: 3 giorni da vivere immersi nella bellezza e alla scoperta di esemplari da collezione, con un programma ricco di iniziative.

Il tema 2024 è dedicato alle orchidee che vengono coltivate e fioriscono sulle rocce: le specie cosiddette rupestri hanno la caratteristica di adattarsi ad ambienti e materiali insoliti e differenti dal comune terriccio, per potersi sviluppare appunto su materiali inerti come il lapillo vulcanico.

ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee

Quasi 40 anni dedicati al mondo delle orchidee: l’Associazione Lombarda Amatori Orchidee è un punto di riferimento per tutti gli appassionati della nostra Regione e promotrice di alcune tra le iniziative più importanti nel settore. Varese Orchidea è uno degli eventi più importanti del calendario annuale dell’Associazione: durante la manifestazione sarà possibile raccogliere le informazioni sull’Associazione, aderire o semplicemente disquisire di orchidee con gli esperti al loro presidio, all’interno dell’Area Espositiva.

Maggiori informazioni su ALAO disponibili al sito www.alao.it

ELENCO DEGLI ESPOSITORI & VENDITORI

Varese Orchidea ospita ogni anno espositori italiani ed internazionali, trasformando Agricola Home&Garden in un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati del genere. I coltivatori allestiranno un corner sul tema principale e per tutta la durata della manifestazione sarà possibile approfittare della loro presenza per chiedere consigli, informazioni e ovviamente acquistare le loro meravigliose orchidee.

La Provincia di Varese sarà grande protagonista anche quest’anno, con ben 2 produttori: Varese Orchidea si conferma quindi anche manifestazione di promozione territoriale.

– Varesina Orchidee (Varese, Italia)

– Orchideria di Morosolo (Varese, Italia)

– Piante Pazze di Udine (Udine, Italia)

– Orchidee del lago Maggiore (Verbania, Italia) – Orchideen Grom (Germania)

– La cour des orchidees (Francia)

– Kathy Collection (Italia)

– Floricoltura Piazzera (Trento, Italia)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Come ogni anno, anche per la 17° Edizione, il cuore della manifestazione è rappresentato dalla Mostra che verrà aperta venerdì 6 settembre alle 10.00. Fino a domenica 8, sarà possibile partecipare a corsi e conferenze gratuite tenute dagli esperti di ALAO.

La registrazione è obbligatoria, eseguibile on line a questo link.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

– ore 15.00 “Coltivare le orchidee in casa” | Corso base in compagnia di Francesca Castiglione

– ore 17.00 “Rivelazione dei giudici” |Come funziona il sistema di giudizio durante questo tipo di manifestazioni, con l’Associazione tedesca Deutsche Orchidee Gesellschaft E. V.

SABATO 7 SETTEMBRE

– ore 10.00 “Orchidee da serra fredda” | Corso base dedicato alle orchidee da esterno, con Eleonora Manuzio.

– ore 15.00 “Dalle cocciniglie agli invertebrati poco conosciuti” | In compagnia di Marco Zuccolo, la guida per difendere le orchidee.

– ore 17.00 “Semplicemente Vanda” | Un corso base dedicato all’orchidea aerea, con Gianpaolo Bonanomi.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

– ore 10.00 “Coltivare le orchidee in casa” | Corso base in compagnia di Manuel Riva.

– ore 15.00 “Fiorire sulle rocce” | Divagazioni sul perché scegliere un substrato inerte nella coltivazione delle orchidee, con Simone Tumiati.

– ore 17.00 “Rinvaso delle orchidee” | Un corso pratico per affrontarlo al meglio, con Francesca Castiglione

A seguire, chiusura della manifestazione.

IL GIUDIZIO

A Varese Orchidea si terrà anche la parte di valutazione delle piante esposte: il Giudizio.

La mostra delle piante dei soci, dei venditori e della collezione Alao, saranno oggetto di valutazione e speriamo, di molti premi. Varese Orchidea è principalmente una mostra dove saranno esposte le migliori piante in fiore del momento.

Per il giudizio interverrà l’associazione tedesca Deutsche Orchidee Gesellschaft E.V.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 6,7,8 settembre con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso libero.

LINK EVENTO SU AGRICOLASHOP