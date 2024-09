Tra acque e beni Unesco: due tappe al Monte San Giorgio

In gita con Alfa “Dal balcone sul Ceresio al mare tropicale” sabato 5 e 19 ottobre per scoprire meraviglie d’acqua, tra mari del triassico e laghi attuali

Riguardano il Monte San Giorgio le ultime due tappe dell’edizione 2024 di “Un Patrimonio di tutti: tra acque e beni UNESCO del nostro territorio”. Dopo aver esplorato Sacro Monte, Parco Archeologico di Castelseprio, Eremo di Santa Caterina del Sasso, le gite organizzate e promosse da ALFA Varese nei siti UNESCO della nostra provinci arrivano al Monte San Giorgio.

“Dal balcone sul Ceresio al mare tropicale” è il titolo dell’iniziativa promossa nelle giornate di sabato 5 e 19 ottobre, alle ore 9.30 dal centro di Besano.

La gita prevede un’escursione a piedi, lungo i sentieri, per poi rientrare al museo dei Fossili di Besano. La durata complessiva di visita è di 120 minuti con un percorso ad anello.

Il balcone che guarda al lago Ceresio è un vero spettacolo per gli occhi, immersi in un gradevole ambiente boschivo. Dall’osservazione del lago e del paesaggio, le guide porteranno i partecipanti a ricostruire le tracce geologiche dell’evoluzione sino a tornare indietro di 240 milioni di anni, quando Besano ospitava un mare tropicale ricco di vita.

Un viaggio per conoscere i paesaggi, i sentieri, le caratteristiche dei siti fossiliferi e le forme di vita acquatiche e terrestri documentate dai fossili esposti in museo.

L’ingresso ai musei e la guida turistica sono gratuiti, dunque le viste rappresentano delle vere e proprie occasioni per scoprire la straordinaria meraviglia del nostro territorio e le strette relazioni tra natura, cultura e patrimonio della provincia di Varese.

Per partecipare agli eventi è indispensabile la prenotazione sul sito di Alfa Varese, a QUESTO LINK.

Come sempre le gite di “Un Patrimonio di tutti: tra acque e beni UNESCO del nostro territorio” hanno l’obiettivo di:

> PROMUOVERE il territorio, con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua.

> EDUCARE sul tema della sostenibilità ambientale, sull’importanza della risorsa idrica e sulla cura del territorio.

> DIFFONDERE una vera e propria “cultura dell’acqua” perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!

> VALORIZZARE la bellezza e il patrimonio culturale e naturalistico della Provincia di Varese, garantendo a tutti esperienze di visita guidata.