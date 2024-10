A Erbamolle è arrivato l’autunno, si fa festa con le castagne

L’Associazione Santacaterina APS invita tutti a partecipare alla tradizionale Festa d’Autunno con Castagnata, che si terrà Domenica 13 Ottobre 2024 presso la sede dell’associazione in Via Erbamolle 30 a Buguggiate.

La manifestazione avrà inizio alle ore 11.00 con un aperitivo, seguito dal pranzo in sede o la possibilità di asporto a partire dalle 11.30. Il menù propone piatti tipici della stagione come polenta e asino, pizzocheri, salamelle e patatine fritte, accompagnati da acqua, vino, bibite e caffè. A seguire, non mancheranno le tradizionali caldarroste e vin brulè, perfetti per creare un’atmosfera autunnale.

Per chi desidera usufruire del servizio d’asporto, è possibile prenotare polenta e asino al costo di € 10,00 oppure pizzocheri al costo di € 9,00.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre Martedì 8 Ottobre 2024, contattando uno dei seguenti numeri: 339 806 9664, 329 250 5721, 349 618 0762.