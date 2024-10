Festa degli animali in Agricola. Un weekend imperdibile per gli amanti degli animali: nel garden center di Via Pisna 1 a Varese, torna la Festa degli Animali! Sabato 12 e domenica 13 ottobre potrete tutto il reparto scontato del 20%: giochi, alimenti, cuscineria e accessori vari per offrire il meglio ai vostri amici di zampa ma non solo. Casette per gli uccelli, acquari, prodotti per la toelettatura di cane e gatto: in Agricola potrete trovare prodotti di alta qualità e tante novità selezionate dagli esperti del reparto Animali e Coccole per un’esperienza di shopping di alto livello. Qui potrete trovare i dettagli dell’iniziativa

Nel weekend ci saranno anche tante iniziative dedicate al giardinaggio: potrete scoprire le meraviglie di questa stagione passeggiando nel vivaio di uno dei luoghi simbolo della nostra città.

Siamo certi che Agricola saprà ispirare la vostra voglia di Natura e Benessere.