Gavirate: torna Milibro al Chiostro di Voltorre

Torna Milibro al Chiostro di Voltorre quest’anno con un programma di 3 giorni ricco di ospiti e di appuntamenti e si riconferma punto di riferimento del territorio varesino per la Microeditoria Autoprodotta e il Libro d’Artista. L’Associazione Sinòpia, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Sormani Prota – Giurleo, Sistema Bibliotecario dei Laghi, Teatro del Sole, Associazione Italiana per l’Aforisma, Lega italiana Poetry slam e molto altri, proporra’ al pubblico una grande varieta’ di eventi, laboratori e spettacoli oltre alle mostre e alle esposizioni degli artisti e dei microeditori presenti.

La manifestazione intende inoltre rendere omaggio alla prestigiosa location del Chiostro di Voltorre, in cui e’ ospitata, venerdì sera grazie al Concerto dell’ Ensemble Corale Antiqua Laus, diretto dal maestro Alessandro Riganti nella Chiesa di San Michele interna al Chiostro. Il concerto sara’ preceduto da una suggestiva visita serale animata dagli ” anitichi abitanti” del Chiostro. Ampio spazio trovano anche i piu’ giovani nel Programma di Milibro 2024, grazie ad una sezione sul Fumetto Autoprodotto curata da Mecenate Povero e ai laboratori sui manga con disegno dal vivo. Fara’ inoltre il suo esordio a Varese SlamFactory sabato 26 ottobre grazie ad un PoetrySlam con giuria popolare, che vedra’ anche la partecipazione dell’Istituto Einaudi di Varese. La litografia di Samuele Arcangioli, la Biblioterapia con Alessandra Manzoni, la scrittura autobiografica con il Teatro del Sole, l’Urban Sketching con Roberta Cerini, i laboratori e gli spettacoli per bambini con Brunitoio di Ghiffa e la compagnia Quelli dell’Eugenio sono alcuni degli eventi a cui il pubblico potra’ partecipare come sempre in forma gratuita, grazie a Sinòpia Associazione culturale Aps.

Ecco il programma dell’evento “MILIBRO 2024”:

Venerdì 25 ottobre

19:45 : Visita guidata del Chiostro di Voltorre con Simona Gamberoni, animata dagli antichi abitanti del Chiostro.

: Visita guidata del Chiostro di Voltorre con Simona Gamberoni, animata dagli antichi abitanti del Chiostro. 20:30: Concerto dell’ensemble vocale Antiqua Laus, diretto dal maestro Alessandro Riganti, presso la chiesa di San Michele. Seguiranno saluti e apertura del festival.

Sabato 26 ottobre

10:30 : Sguardi tra le mura della storia: incontro di Urban Sketchers per disegnare le architetture medievali del Chiostro.

: Sguardi tra le mura della storia: incontro di Urban Sketchers per disegnare le architetture medievali del Chiostro. 11:00 : Un volo tra gli aforismi: laboratorio di biblioterapia educativa per adulti con la Dott.ssa Alessandra Manzoni.

: Un volo tra gli aforismi: laboratorio di biblioterapia educativa per adulti con la Dott.ssa Alessandra Manzoni. 14:30 : Miti, leggende e storie nel Chiostro: storytelling amatoriale con il gruppo “Raccontoebasta”, coordinato da Alice Savoldi.

: Miti, leggende e storie nel Chiostro: storytelling amatoriale con il gruppo “Raccontoebasta”, coordinato da Alice Savoldi. 15:00 : Orso buco: laboratorio di movimento espressivo per bambini dai 5 ai 7 anni, con la terapeuta Barbara Corda.

: Orso buco: laboratorio di movimento espressivo per bambini dai 5 ai 7 anni, con la terapeuta Barbara Corda. 15:30 : Tutto sul fumetto autoprodotto: incontro con Mecenate Povero e il suo archivio di fumetti autoprodotti.

: Tutto sul fumetto autoprodotto: incontro con Mecenate Povero e il suo archivio di fumetti autoprodotti. 16:00 : Fare manga oltre la tecnica: lezione sull’autoproduzione di fumetti con Kitsune Yoru.

: Fare manga oltre la tecnica: lezione sull’autoproduzione di fumetti con Kitsune Yoru. 16:30 : Un libro ricamato: laboratorio di ricamo per adulti con Marisa Aresi.

: Un libro ricamato: laboratorio di ricamo per adulti con Marisa Aresi. 17:30: Oneshot Poetry Slam: gara di poesia presentata da Paolo Agrati e Davide Passoni.

Domenica 27 ottobre

10:30 : La litografia su pietra: workshop con l’artista Samuele Arcangioli.

: La litografia su pietra: workshop con l’artista Samuele Arcangioli. 11:00 : Andirivieni: laboratorio di teatro e scrittura autobiografica per adulti, a cura del Teatro del Sole.

: Andirivieni: laboratorio di teatro e scrittura autobiografica per adulti, a cura del Teatro del Sole. 13:00 : Facce da manga: laboratorio di fumetto per ragazzi dai 9 anni con Cristal Okami.

: Facce da manga: laboratorio di fumetto per ragazzi dai 9 anni con Cristal Okami. 15:00 : Viaggio tra gli aforismi: incontro con Amedeo Ansaldi e reading poetico a cura di Gaele edizioni.

: Viaggio tra gli aforismi: incontro con Amedeo Ansaldi e reading poetico a cura di Gaele edizioni. 15:00 : Passeggiata nel bosco, naso in sù, naso in giù: laboratorio di collografia per bambini dai 5 ai 10 anni.

: Passeggiata nel bosco, naso in sù, naso in giù: laboratorio di collografia per bambini dai 5 ai 10 anni. 17:30: Immaginari circensi: spettacolo di teatro e narrazione per tutte le età con la compagnia “Quelli dell’Eugenio”.

Durante l’evento ci saranno anche mostre, installazioni e una caffetteria sempre attiva. Tutti gli eventi sono gratuiti.

MILIBRO Festival della Microeditoria Autoprodotta e del Libro d’Artista

25-26-27 Ottobre Chiostro di Voltorre – Gavirate – Varese

Info e prenotazioni Sinòpia Associazione Culturale Aps Tel 3494950304 info@associazionesinopia.it o su Eventbrite