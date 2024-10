“La Brace del Gallione”: quattro serate dedicate agli amanti della griglia alla brace

In programma ogni giovedì del mese di ottobre, a partire dal 10 e fino al 31 compreso, “La Brace del Gallione” è l’evento perfetto per degustare un menu dedicato alla carne grigliata, accompagnata da funghi e verdure, con un calice di vino in abbinamento e dessert fatto in casa

Il ristorante Al Gallione, di Bodio Lomnago, annuncia quattro appuntamenti a nome “La Brace del Gallione”, volti a celebrare il connubio tra carni grigliate e buon vino.

In programma ogni giovedì del mese di ottobre, in queste serate gli ospiti del ristorante potranno degustare un menù a prezzo fisso (35€) dedicato alla carne grigliata, accompagnata da un calice di vino selezionato in abbinamento.

La vera chicca di questi speciali appuntamenti è l’utilizzo del pregiato forno Josper, che permette una perfetta cottura alla brace in un BBQ chiuso che regala il giusto gusto di affumicato e la migliore tenerezza delle carni.

Il menu prevede tagliata di manzo, luganega, costine di agnello e coscia di galletto accompagnati da un ragù di funghi di stagione, anch’essi cotti al Josper, e da una selezione di contorni a scelta.

Per concludere la cena, dessert, gelato o sorbetto, rigorosamente fatti in casa.

Al Gallione, ristorante storico sulle sponde del lago di Varese, è una location ricercata, che offre un insieme unico di eleganza e qualità in armonia con l’ambiente circostante; perfetta per ogni occasione: dal pranzo di lavoro alla cena in coppia o con gli amici.

Le serate avranno luogo ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.30, è gradita la prenotazione al numero 0332 948196.

Acqua e caffè inclusi. Disponibili menù alternativi per vegetariani, vegani e bambini (15€).