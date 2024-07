Al Gallione di Bodio Lomnago, oasi di gusto a due passi dal Lago di Varese

A Bodio Lomnago, a due passi dalla pista ciclopedonale che costeggia il Lago di Varese, si trova il Ristorante Al Gallione. Rinomato per la sua cucina raffinata e l’accoglienza calorosa, offre un’esperienza di degustazione che lascia un’impressione indelebile alle papille gustative.

Galleria fotografica Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago 4 di 13

Varcata la soglia l’ospite è avvolto immediatamente da un’atmosfera di calore e familiarità. Il personale accoglie con cortesia e con il sorriso ogni cliente, accompagnandolo al tavolo e mettendosi a disposizione per farlo sentire coccolato.

L’interno del ristorante riflette l’eleganza sobria e la tradizione del luogo. Con una decorazione che combina armoniosamente elementi moderni e rustici, l’ambiente risulta raffinato e accogliente, con ampie finestre che aprono la vista sul giardino sempre curato e ricco di fiori colorati. Le pergole dedicate all’aperitivo, permettono di trascorrere serate all’insegna della convivialità, per concedersi qualche ora di rilassamento insieme agli amici dopo una giornata di lavoro.

Il menu, creato con cura e passione dallo chef, propone una selezione di piatti che celebrano la tradizione culinaria italiana, arricchita da un tocco di innovazione. Ogni portata è preparata utilizzando ingredienti freschi e di qualità, molti dei quali provenienti da produttori locali. Il percorso di degustazione è un viaggio attraverso sapori autentici e sorprendenti. Pane, grissini e focaccine sono tutti preparati dalla brigata di cucina e sono serviti ancora caldi e fragranti. Dall’antipasto al dolce, ogni piatto è una scoperta, bella da guardare e soprattutto gustosa.

I primi piatti, come i risotti cremosi e le paste fatte in casa, sono un omaggio alla cucina lombarda. I secondi, sia di carne che di pesce, sono preparati con tecniche che esaltano i sapori naturali degli ingredienti. Infine, i dessert artigianali chiudono il pasto in modo sublime, lasciando una dolce nota finale.

L’aperitivo del Gallione, servito tutti i giorni (tranne il martedì), dalle ore 18. Nell’area del lounge bar puoi rilassarti, chiacchierare e goderti il tempo libero. Il barman prepara cocktail dissetanti che accompagnano la proposta ricca e variegata del menu aperitivo, fatto di salumi, focacce, formaggi e frutta secca, per arrivare alle Tapas del Gallione, appositamente studiate dallo chef per rendere la proposta ancora più ricca e irrinunciabile.

Per gli amanti della carne, lo chef ha a disposizione il forno Josper, che permette di cuocere i migliori tagli di carne in tempi brevi, mantenendo la carne morbida e saporita, con quell’effetto barbecue che tanto esalta il palato dei commensali. Da provare gli hamburger preparati con pane ai cereali fatto in casa e serviti con patate a spicchi.

Alla sera è possibile anche ordinare la pizza, preparata con un impasto lievitato a lungo, gustoso e leggero e condita con ingredienti di altissima qualità.

Anche la proposta per il business lunch è studiata con cura per proporre una serie di piatti gustosi ma leggeri, serviti in una sala dedicata del ristorante, elegante e tranquilla, dove è possibile conversare e godere della propria pausa.

Dopocena è possibile accomodarsi sulle poltrone del lounge bar o sui divanetti in giardino per bere un caffè, un amaro, un digestivo, una grappa oppure una tisana calda e rilassarsi.

Uno degli aspetti più apprezzati Al Gallione è il servizio. Il personale non solo è cortese e sorridente, ma soprattutto estremamente competente. Lo staff di sala è pronto a guidare il commensale nella scelta del piatto e nell’abbinamento con il vino adatto a esaltarne il gusto, con una carta dei vini dove sono presenti le migliori etichette.

Al Gallione di Bodio Lomnago è il luogo dove si celebra la buona tavola e l’ospitalità. Ogni visita è un’opportunità per godere di un’accoglienza calorosa, un ambiente suggestivo e una cucina straordinaria. Che si tratti di una cena romantica, una celebrazione speciale o semplicemente un pasto fuori casa, il ristorante garantisce un’esperienza di degustazione indimenticabile.