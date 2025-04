Camilla ricorda molto Edna Mode, la stilista che realizza costumi per supereroi nel cartone Gli Incredibili.

Galleria fotografica “On air” si diventa grandi, Radio Village raddoppia e si allea con la Magari Domani Onlus 4 di 11

Come Edna, ha occhiali tondi, un caschetto nero, un look total black e guanti con borchie. Ma soprattutto, come Edna, è una vera star. Camilla voleva diventare famosa e ci è riuscita: oggi ha spazi tutti suoi in un programma di Radio Village Network, la radio di Bodio Lomnago che ha recentemente aperto un secondo studio alla Magari Domani Onlus, la cooperativa con sede a Gazzada Schianno dedicata agli adulti con disabilità.

La missione della Magari Domani Onlus

La Magari Domani Onlus si occupa di circa 90 ragazzi, seguiti da 20 educatori, con l’obiettivo di accompagnarli verso l’autonomia e la conquista dell’ “adultità”.

«Significa – spiega il direttore della cooperativa Andrea Avila – cercare di renderli il più possibile indipendenti. Spesso le famiglie si interrogano sul futuro dei loro figli con disabilità: “Che cosa ne sarà di loro dopo di noi?”, si domandano. Noi siamo qui per aiutare a costruire una vita autonoma, fornendo a ragazzi e adulti strumenti e competenze fondamentali».

L’approccio della cooperativa è chiaro: niente spazi chiusi o attività marginali, ma un’integrazione autentica nella comunità. «Abbiamo scelto di portare i nostri ragazzi fuori, in mezzo alla gente. Lavorano nelle aziende locali, fanno i baristi, si occupano di giardinaggio. Gazzada Schianno ha imparato a conoscerci ed è qui che stiamo portando avanti la nostra rivoluzione culturale: il paese li accoglie e vive con loro ogni giorno».

L’importanza del supporto imprenditoriale

Un ruolo fondamentale in questo percorso lo ha avuto l’imprenditore Cristiano Caravà, titolare della Ciemme Cablaggi e oggi presidente della Magari Domani Onlus. Ha creduto nel progetto della cooperativa e ha assunto alcuni dei ragazzi nella sua azienda, contribuendo a dar loro un futuro più solido.

Radio Village Network: una radio per tutti

In questo contesto si inserisce Radio Village Network, una radio indipendente nata nel 2013 e oggi diretta artisticamente da Stefano Tibiletti, imprenditore nel mondo degli eventi.

«All’inizio erano solo cinque ragazzi della Magari Domani Onlus che venivano a registrare nello studio di Bodio. Tra loro c’era anche Camilla: timidissima, all’inizio si limitava a osservare. Parlava poco, oggi è un fiume in piena. Ha un programma tutto suo ed è spigliata come una professionista», racconta Tibiletti.

La svolta decisiva è arrivata con la pandemia: «Durante il lockdown ci siamo organizzati per trasmettere ognuno da casa propria. Gli ascolti sono schizzati e i ragazzi si sono appassionati sempre di più. Oggi sono ben 60 quelli che partecipano attivamente alla radio».

Il palinsesto si è notevolmente ampliato, con programmi come Mi piace (in cui ospiti famosi o persone comuni si raccontano attraverso sette canzoni), Il bello dello sport e Varesinando.

Tanti i personaggi intervistati, da Gene Gnocchi a Selvaggia Lucarelli, fino al Milanese Imbruttito. Ma il momento più emozionante è stato quando Eros Ramazzotti, idolo di Camilla, è intervenuto in diretta per duettare con lei.

L’inaugurazione del nuovo studio

La crescita del progetto ha portato alla decisione di aprire una sede di Radio Village Network presso la Magari Domani Onlus, nel grande capannone di via Italo Cremona. Sabato 5 aprile si terrà l’inaugurazione del nuovo studio di registrazione a Gazzada Schianno, con una grande festa.

«L’evoluzione della radio ha portato anche a un nostro cambiamento – spiega Tibiletti – Ci siamo trasformati in Associazione di promozione sociale e abbiamo aperto una partita Iva per poter raccogliere fondi tramite la pubblicità. Nessuno di noi guadagna nulla: tutto servirà a far crescere la radio e la cooperativa».

Un progetto che cresce

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare gli sviluppi della cooperativa. Nel 2023, da un ex albergo sono stati ricavati i primi “alloggi palestra”, trasformati ora in Gruppo Appartamenti: due spazi, uno per cinque persone e uno per tre, pensati per permettere ai ragazzi di sperimentare la vita lontano dalla famiglia e sviluppare autonomia.

Recentemente, un gruppo di famiglie ha contribuito all’acquisto di una piccola corte di fronte all’ex albergo. «Realizzeremo altri Gruppo Appartamenti con otto locali, così altri ragazzi potranno vivere in autonomia sotto la supervisione dei nostri educatori», spiega Avila.

La festa del 5 aprile

L’evento inizierà alle 17 e vedrà la partecipazione delle famiglie e delle autorità locali. Sarà trasmesso in diretta radio (qui il link della web radio). Il taglio del nastro avverrà con una staffetta speciale: i ragazzi porteranno le forbici cerimoniali fino ai “loro” nuovi appartamenti nel centro di Gazzada. A seguire, cena e serata disco. Insomma, ognuno, con la propria voce, contribuisce a questa grande “orchestra sociale” in cui nessuna nota viene lasciata indietro.