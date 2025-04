Incidente sul lavoro in Canton Ticino: muore travolto da un trattore

Gravissimo incidente questa mattina a Castel San Pietro in zona Gorla in Canton Ticino. Ne dà notizia la polizia cantonale. Poco prima delle 11 una 48enne cittadina italiana residente in Italia, alla guida di un trattore, ha investito 57enne anche lui impegnato nei lavori agricoli. L’impatto è stato fatale a nulla sono valsi o tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del SAM.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Mendrisio, i pompieri del CSPCM, Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.