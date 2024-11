“I Risotti del Gallione”: quattro serate dedicate agli amanti del risotto

In programma ogni giovedì, dal 14 novembre al 5 dicembre, è l’evento perfetto per degustare un menu dedicato al risotto, con un calice di vino in abbinamento e un golosissimo dessert fatto in casa

Il ristorante Al Gallione, di Bodio Lomnago, annuncia quattro appuntamenti a nome “I Risotti del Gallione”, volti a celebrare uno dei piatti più caratteristici della cucina italiana, il risotto.

Ogni giovedì, dal 14 novembre al 5 dicembre, gli ospiti del ristorante potranno degustare un tris di risotti diverso. Si parte giovedì 14 novembre con risotto ai funghi di stagione e Asiago, risotto allo zafferano con polvere di alloro e risotto al nero di seppia. Un inizio che promette di soddisfare tutti i palati, dagli amanti dei sapori tradizionali a chi cerca un tocco di innovazione.

E per concludere la cena in dolcezza, verrà servita una panna cotta alla vaniglia e frutti di bosco fatta in casa.

Il menù, dal costo fisso di 35€ a persona, include anche un antipasto, un calice di vino, acqua, caffè e coperto, rendendo questa cena un’occasione unica per gustare un pasto completo in un’atmosfera accogliente e rilassata.

Al Gallione, ristorante storico sulle sponde del lago di Varese, è una location ricercata, che offre un insieme unico di eleganza e qualità in armonia con l’ambiente circostante; perfetta per ogni occasione: dal pranzo di lavoro alla cena in coppia o con gli amici.

Le serate avranno luogo ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.30, è gradita la prenotazione al numero 0332 948196.

Disponibili menù alternativi per vegetariani, vegani.

E per i bambini un menù dedicato a prezzo fisso (15 euro).