Un racconto di rinascita e speranza: Giovanni Ludovico Montagnani presenta il suo libro a Cuveglio

Sabato 5 aprile, alle ore 20:30, presso la Sala consiliare del Comune di Cuveglio, l’ingegnere e attivista per il clima Giovanni Ludovico Montagnani presenterà il suo libro Dopo l’incidente. E se andasse tutto meglio del previsto?. L’autore dialogherà con Silvano Premoselli, consigliere comunale con delega alla cultura, anch’esso attivista per il clima nel luinese.

Il libro racconta l’incredibile esperienza di recupero di Montagnani dopo un grave incidente di arrampicata in montagna, intrecciando la sua storia personale con riflessioni sulla resilienza, la lotta contro la diagnosi di paraplegia e l’impegno per il clima e il futuro del pianeta.

Nel luglio del 2022, mentre si arrampicava sul Mittelruck, in alta Val Antrona, al confine con la Svizzera, Montagnani precipitò per 40 metri. Uscito vivo per miracolo, la diagnosi iniziale parlava di una paralisi permanente. Ma l’autore non si è mai arreso: con forza e determinazione, a distanza di quasi tre anni, ha ripreso a camminare in montagna. Pur non avendo più il corpo di prima, non è condannato a una vita su una sedia a rotelle.

La sua esperienza personale diventa metafora della lotta ai cambiamenti climatici: un costante equilibrio tra catastrofe e speranza, tra disillusioni e possibilità di riscatto. L’incontro sarà un’occasione per riflettere su quanto la resilienza individuale possa ispirare l’impegno collettivo per il futuro del nostro pianeta.