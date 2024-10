La sostenibilità in azione, un ciclo di incontri per le imprese di Camera di Commercio

Camera di Commercio Varese propone cinque appuntamenti dedicati a imprese, associazioni e professionisti nell’ambito di un ciclo di webinar intitolato “Sostenibilità in azione: accompagniamo la tua imprese verso il cambiamento”.

«Vogliamo dare un supporto concreto al sistema imprenditoriale e al mondo delle professioni – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – su un tema che è ormai considerato chiave per lo sviluppo dell’economia a 360 gradi: la sostenibilità è una delle missioni che ci siamo posti all’interno del nostro programma pluriennale 2023-2028. Ecco allora che, insieme al rafforzamento di MalpensaFiere quale appunto hub della sostenibilità, proponiamo anche questo ciclo di webinar in cui verranno analizzati tutti quei fattori ambientali, sociali e di governance che, nella vita aziendale, si riassumono nell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance)».

Il primo appuntamento è per venerdì 8 novembre, quando tra le 11 e le 13 si svolgerà l’incontro online “ Aspetti giuridici e fattori chiave per una sostenibilità aziendale efficace ”. . L’obiettivo è offrire una panoramica dei principi fondamentali che guidano la sostenibilità nel contesto aziendale: provvedimenti normativi, standard e criteri di riferimento; l’incontro avrà anche lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui vantaggi offerti da un approccio sostenibile e sulle opportunità a loro dedicate per aumentare la consapevolezza della sostenibilità stessa come asset strategico sul quale investire.

A seguire, sempre al venerdì e sempre dalle 11 alle 13, si svolgeranno il 15 e il 22 novembre sono in programma due appuntamenti sul tema “ Il bilancio di sostenibilità, standard internazionali e legislazione ” mentre il 29 dello stesso si parlerà di “ La comunicazione efficace e le nuove frontiere della sostenibilità ”. Il ciclo si chiuderà venerdì 6 dicembre quando, nella stessa fascia oraria, verrà presentato lo strumento “ SUSTAINability ”.. Quest’ultimo è l’assessment di sostenibilità aziendale sviluppato dalle Camere di Commercio.

A seguire questi incontri online, imprese, associazioni e professionisti partecipanti potranno compilare un questionario di autovalutazione e richiedere un follow up personalizzato così da avere un primo riscontro circa il proprio posizionamento rispetto a questi temi e ricevere suggerimenti per la redazione del bilancio di sostenibilità e l’ottenimento delle certificazioni ESG.

La partecipazione a questa iniziativa, organizzata da Camera di Commercio Varese con Dintec (consorzio per l’innovazione tecnologica delle Camere di Commercio italiane), è gratuita; iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.