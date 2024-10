Mario Rigoni Stern e il suo amore per la montagna: serata culturale a Cuvio

Sono molti coloro che conoscono Mario Rigoni Stern grazie alla sua opera Il sergente nella neve, il noto romanzo nel quale descrive le sue esperienze durante la tragica ritirata di Russia nell’inverno del 1942 insieme a tanti altri alpini. Tuttavia, lo scrittore di Asiago non è solo l’eroe di quella dolorosa pagina di storia militare italiana. Con la sua maestria nel narrare, Rigoni Stern ha saputo descrivere con grande autenticità i paesaggi delle sue montagne e il rapporto con l’ambiente naturale, raccontandone con fierezza i luoghi e la gente.

A descrivere nei dettagli la sua opera e la sua importante figura di uomo di cultura sarà una voce autorevole: Giuseppe Mendicino, esperto di montagna e profondo conoscitore della vita e dei lavori di Rigoni Stern. Mendicino sarà protagonista venerdì 11 ottobre, alle ore 21, presso il salone del teatro comunale di Cuvio, in un incontro che promette di essere un omaggio intenso e sentito allo scrittore. L’evento, organizzato dall’Associazione Momenti Musicali e dalla Pro Loco di Cuvio, vedrà Mendicino intervistato da Anna Lina Molteni, medico e scrittrice, e si concentrerà sul suo lavoro del 2021 Mario Rigoni Stern, un ritratto, una biografia che esplora le due anime dello scrittore: il sergente che guida i suoi uomini attraverso le steppe russe e l’esploratore dell’altopiano dei Sette Comuni, amante della sua terra e della natura.

Giuseppe Mendicino, originario di Arezzo, è da anni un punto di riferimento per chi studia l’opera di Mario Rigoni Stern. Collabora con diverse riviste, tra cui Doppio Zero, Meridiani Montagne, La Rivista del CAI e Lo scarpone, portale del Club Alpino Italiano. Da oltre 18 anni, analizza, cura e pubblica testi dello scrittore, arrivando a realizzare più di venti opere dedicate alla sua figura.

L’evento culturale non si limiterà solo al dialogo e alla riflessione. A integrare la serata ci saranno proiezioni di brevi filmati e l’esibizione del coro alpino “Amici Miei” di Calcinate del Pesce, che accompagneranno il pubblico in un viaggio suggestivo nella memoria e nelle atmosfere che Rigoni Stern ha saputo evocare così bene nelle sue pagine.

L’incontro si inserisce in una nuova proposta culturale che prende il nome di “La casetta dei libri”, un’iniziativa della Pro Loco di Cuvio e dell’Associazione Momenti Musicali, che ha trovato il supporto delle altre associazioni locali. La casetta sarà collocata nel “Parco Pancera” e funzionerà come una piccola biblioteca gratuita dove chiunque potrà prendere o lasciare libri, promuovendo così il piacere della lettura e lo scambio di testi tra gli abitanti del paese.

“La casetta dei libri” aderisce anche al progetto 30 giorni per donare, indetto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto in occasione del mese della Filantropia, che si svolge ogni anno a ottobre. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti a rafforzare la cultura del dono e a promuovere la condivisione di risorse e valori nella comunità.

La serata di Cuvio sarà dunque un’occasione speciale per approfondire la conoscenza di uno dei più grandi scrittori italiani, come lo definì Primo Levi, e per celebrare la cultura della montagna e del dono, in un clima di condivisione e riflessione.