Poliambulatorio Le Terrazze di Varese: Open Day per la salute il 19 ottobre

Un Open Day per il Poliambulatorio Le Terrazze di Varese, in programma per il 19 ottobre 2024 alle ore 15:00, dedicato alla promozione della salute e del benessere. L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà visite, esami e workshop gratuiti per approfondire le tematiche legate alle patologie metaboliche e cardio-nefro-vascolari.

Programma dell’Open Day

L’evento inizierà con la presentazione dell’Ambulatorio da parte dell’Amministratore Delegato Dott.ssa S. Copes, il Direttore Generale Dr. S. Tadiello e il Direttore Sanitario Dr. F. Perlasca (Casa di Cura Le Terrazze). A seguire, una serie di interventi divulgativi a cura di medici specialisti, con l’obiettivo di fornire informazioni e prestazioni gratuite alla popolazione.

Tra i temi trattati:

Dr. Alberto Limido : “La prevenzione cardiovascolare e ruolo dei controlli ambulatoriali”

: “La prevenzione cardiovascolare e ruolo dei controlli ambulatoriali” Dr. Ivan Caico : “Offerta cardiologica”, con misurazione della pressione arteriosa ed esame del colesterolo LDL

: “Offerta cardiologica”, con misurazione della pressione arteriosa ed esame del colesterolo LDL Dr. Massimo Ferrario : “L’attività del chirurgo vascolare”, con esecuzione di ecocolordoppler

: “L’attività del chirurgo vascolare”, con esecuzione di ecocolordoppler Dr. Marco Chiaravalli : “La neuromodulazione, una nuova frontiera terapeutica nel trattamento delle patologie neurodegenerative”, con dimostrazione TMS

: “La neuromodulazione, una nuova frontiera terapeutica nel trattamento delle patologie neurodegenerative”, con dimostrazione TMS Dr. Ottavio Amatruda : Presentazione dell’“Ambulatorio di Nefrologia”

: Presentazione dell’“Ambulatorio di Nefrologia” Dr. Ivano Franzetti : “La gestione del diabete e delle patologie dismetaboliche”, con misurazione della glicemia

: “La gestione del diabete e delle patologie dismetaboliche”, con misurazione della glicemia Dr.ssa Serena Martegani : “Stili di vita e salute: ruolo dell’attività sportiva”, con video dimostrazione di test del lattato, impedenziometro e spirometria

: “Stili di vita e salute: ruolo dell’attività sportiva”, con video dimostrazione di test del lattato, impedenziometro e spirometria Dr. Federico Egidi: Esecuzione di test da sforzo su ciclo ergometro

Prestazioni Gratuite

I partecipanti all’Open Day avranno la possibilità di sottoporsi a esami strumentali gratuiti, come la misurazione della pressione arteriosa, esami del colesterolo LDL, glicemia, ecocolordoppler, test del lattato e spirometria. Inoltre, sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche, come la neuromodulazione e i test da sforzo.

Come Partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione delle prestazioni o degli esami desiderati. Gli interessati possono prenotarsi direttamente presso la reception del Poliambulatorio Varese Le Terrazze, situato in Via Medaglie d’Oro 19-29/31 (ingresso da Via Mazzini 10) a Varese.