Tutto pronto per la seconda edizione del Festival d’autunno “LuinoDiVino”

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, a Luino è tutto pronto per la II Edizione del Festival d’autunno “LuinoDiVino”, in programma domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 20:00. L’obiettivo, sin dallo scorso anno, era quello di costruire una manifestazione che diventasse un appuntamento fisso; una tradizione ripetibile a cadenza autunnale, creando attesa e curiosità nei cittadini.

Visto il successo del 2023, la Nuova Proloco Città di Luino e il gruppo commercianti, con il patrocinio del Comune di Luino, sono impegnati già da mesi per coordinare le attività in vista dei preparativi e sorprendere con nuove iniziative. Come per l’anno precedente, verranno chiuse le vie del centro per dare spazio ai viticoltori ed espositori di prodotti tipici e per degustazioni e assaggi.

La Proloco, oltre alla parte organizzativa, sarà attiva con uno stand gastronomico in una cornice di musica, danza e intrattenimenti vari mentre, libero spazio ai commercianti che, davanti le proprie attività, organizzeranno degustazioni e attività ludiche.

«L’affluenza alla I edizione di “Luino DiVino” è stata numerosa – spiegano dalla Nuova Proloco e dal gruppo commercianti -; segnale di apprezzamento utile per il rilancio del turismo, dello sviluppo economico del territorio e per un nuovo impulso all’economia locale e al commercio. Le aspettative per la domenica 13 ottobre sono alte e questo genera un pò di ansia ma anche tanto entusiasmo e una buona dose di adrenalina. Vi aspettiamo in tanti per trascorrere una domenica sul lago».

Si ricorda che tutte le domeniche c’è la possibilità di raggiungere Luino da Milano con treni ordinari, in particolare si segnala il nuovo treno con partenza alle 09:32 a Milano Porta Garibaldi con arrivo a Luino alle ore 11:15.