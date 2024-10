Luino DiVino: tutto pronto per il festival che promette un viaggio tra vini e tradizioni nel cuore della città

A Luino, è tutto pronto per la seconda attesissima edizione di “LuinoDiVino”, in programma domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 20.00. Le vie del centro saranno chiuse al traffico per accogliere viticoltori ed espositori di prodotti tipici, offrendo così a tutti la possibilità di degustare e assaporare le eccellenze del territorio.

Lungo questo “percorso del vino” la Nuova Pro Loco Città di Luino, organizzatrice dell’evento, allestirà uno stand gastronomico immerso in una vivace cornice di musica, danza e intrattenimenti vari. Anche i commercianti locali parteciperanno all’iniziativa, aprendo le porte delle loro attività per offrire degustazioni e divertenti attività ludiche adatte a tutte le età.

Margherita Romano, presidente della Nuova Proloco Città di Luino: << Un anno è volato dalla prima edizione che è risultata subito essere un successo di pubblico e siamo certi che quest’anno avrà un ampio successo perché l’impegno, il lavoro e l’amore per questa Città, da parte della nostra associazione e del gruppo commercianti, sarà ripagato da un bagno di folla che attendiamo per regalare loro momenti ludici: con degustazione vini accompagnata da musica, attrazioni e buon cibo. Un impegno importante e stancante ma che rallegra l’autunno cittadino. Vi aspettiamo numerosi! Si ringrazia anche il Comune di Luino per aver previsto un contributo per l’evento, aver garantito l’utilizzo del plateatico e dell’energia elettrica gratuitamente alla proloco e a tutte le attività commerciali e per l’importante supporto della polizia locale per le strade chiuse e per la sicurezza compresi le Forze dell’Ordine in congedo, Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa. Un grazie speciale a tutti i partecipanti>>.

A inaugurare questa seconda edizione, alle ore 10.30 a Palazzo Verbania, si terrà la conferenza “Il Vino a Tavola”, un’opportunità per discutere l’uso quotidiano del vino e i suoi abbinamenti con i vari cibi.

