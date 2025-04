Anziana esce di strada a Luino sulla provinciale di Creva: lei ferita, macchina da buttare

Fuori strada con l’utilitaria sulla strada di Creva: paura questa mattina, lunedì, per una donna rimasta ferita in un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 61 che in quel tratto costeggia il bacino artificiale di Creva, che trattiene le acque del fiume Tresa. Una donna di 82 anni dalle prime informazioni sarebbe uscita di strada mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, finita prima contro il parapetto della diga, poi a lato strada: il veicolo ha subito pesanti danni.

A chiamare i soccorsi alcuni automibilisti di passaggio che hanno composto il 112. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e altrettanti del soccorso sanitario intervenuto con automedica e ambulanza di Padana Emergenza.

La ferita è stata estratta dall’abitacolo, mesa su piano rigido e stabilizzata e in seguito trasportata in codice giallo all’ospedale di Cittiglio per i traumi subiti nell’incidente.

Le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato gli agenti della polizia locale di Luino e i carabinieri sempre della città lacustre hanno causato l’interruzione temporanea del traffico lungo il tratto interessato.

Ieri un altro incidente stradale con due anziani di 78 anni in una Tesla finita contro ad un muro nella zona del ponte sul Tresa sempre a Luino.