Tecnici al lavoro all’ospedale di Luino: da venerdì di nuovo operativi radiologia e pronto soccorso

Saranno risolti entro domani, venerdì 4 aprile, tutti i problemi causati dall’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri all’ospedale di Luino.

Le fiamme avevano interessato una sottocentrale termica causando lo stop all’erogazione dell’acqua nei piani del reparto di medicina e del bocco operatorio, oltre al black out totale della radiologia.

Il personale sanitario nel pomeriggio aveva provveduto a spostare i degenti in altri piani, mentre la direzione ospedaliera chiedeva alle ambulanze di rivolgersi ad altri presidi per ridurre la pressione sul pronto soccorso limitato nelle attività.

L’intervento dei tecnici , in corso da ieri, sta riportando la situazione alla normalità: l’acqua calda e fredda sanitaria nei piani sarà ripristinata entro questa sera così da permettere ai degenti di rientrare nelle camere del primo piano del padiglione centrale.

Le sale operatorie rientreranno in funzione per l’attività di elezione, gli interventi programmati, lunedì prossimo. In radiologia sono in corso di completamento gli interventi sui dispositivi di ripresa ed espulsione dell’aria, così da garantire, nella giornata di domani, la piena operatività sia della Radiologia, sia del Pronto Soccorso.

«Un sentito ringraziamento va ai nostri operatori, sanitari e soprattutto tecnici, per il lavoro svolto, – commenta il DG Giuseppe Micale – che ha consentito in tempi rapidissimi la ripresa di tutte le attività».