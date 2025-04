Principio di incendio all’ospedale di Luino: spostati ai piani superiori i ricoverati in medicina. Black out in radiologia

Alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 2 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno della struttura dell’ospedale di Luino per un incendio scoppiato in un locale tecnico.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state spente e non ci sono feriti. L’incendio ha però provocato seri danni ad alcuni servizi essenziali della struttura, gli stessi operatori stanno quindi valutando l’agibilità di alcune parti dell’ospedale.

L’Asst Sette Laghi spiega:

«Per una causa ancora da accertare, un incendio si è sviluppato all’Ospedale di Luino, in un’area esterna del padiglione centrale. Il principio d’incendio, avvenuto in corrispondenza di un serbatoio di biossido di cloro, per quanto tempestivamente spento dall’intervento dei Vigili del Fuoco, ha danneggiato i locali di una vicina sottocentrale termica che serve alcuni servizi dell’ospedale. Non si sono verificati danni a persone.

A causa della mancanza di acqua calda nel reparto di medicina generale, però, i pazienti ricoverati sono stati spostati ai piani superiori, in due aree di degenza libere dello stesso Padiglione.

La mancanza di acqua calda riguarda anche il blocco operatorio e, a questo proposito, l’Ufficio tecnico sta valutando come intervenire per bypassare il problema, che si dovrebbe risolvere entro fine settimana.

Più delicata la situazione della radiologia, dove invece manca l’alimentazione elettrica.

Sono in corso le valutazioni per risolvere il problema ed è stata avvisata AREU affinché non trasporti pazienti nel Pronto Soccorso di Luino fino al ripristino della funzionalità della radiologia. Per lo stesso motivo, si invitano gli abitanti del territorio, in caso di necessità, a privilegiare altre sedi a cui rivolgersi in questi giorni».