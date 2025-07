A Luino la pastasciutta antifascista con l’anpi

Una pastasciutta per ricordare la libertà e per celebrare lo spirito della Resistenza. Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 20:00, il Circolo Cavallotti di Creva, in via Bissolati 1 a Luino, ospiterà la Pastasciutta Antifascista, un’iniziativa organizzata da ANPI Luino ispirata all’episodio storico che nel 1943 vide la famiglia Cervi offrire un pranzo a tutto il paese di Campegine per festeggiare la caduta del regime fascista.

L’evento prende il nome dal gesto simbolico compiuto il 25 luglio 1943, giorno dell’arresto di Mussolini, quando la famiglia Cervi cucinò una pastasciutta in bianco per tutta la comunità, nella speranza che l’Italia potesse voltare pagina. Una speranza che, come ricordano gli organizzatori, si sarebbe infranta pochi mesi dopo con la nascita della Repubblica di Salò e la fucilazione dei sette fratelli Cervi da parte dei fascisti repubblichini.

Durante la serata, oltre al momento conviviale, ci sarà anche spazio per la musica e la memoria: Stefano Tosi proporrà i canti della Resistenza, accompagnando il pubblico in un viaggio tra parole, storia e melodia.

Il contributo richiesto è di 6 euro per pasta, calice di vino o bibita, oppure 12 euro con antipasto all’italiana. La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 14 luglio, contattando uno dei seguenti numeri: Emilio 3356348816, Antonio 3703075741, Domenico 3488108897, Erica 3401743808.