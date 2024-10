Ultime visite della stagione 2024 a Utopia Tropicale a Comerio

Utopia tropicale, in occasione della chiusura della stagione 2024, ha organizzato un’ultima visita guidata per domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15.30.

Nonostante l’arrivo dell’autunno, l’ecosistema della serra è ancora perfettamente integro e godibile e merita sicuramente questa visita. La serra, come nell’ottocento, è diventata uno scrigno dove le piante, al pari di gioielli rari provenienti dai quattro angoli della terra, sono custodite gelosamente in un ecosistema che, con le sue 500 specie, rappresenta un laboratorio vivo di sperimentazione e acclimatamento di piante esotiche.

La visita sarà effettuata nel pomeriggio di domenica 20 ottobre e, avendo definito necessariamente un numero limitato di accessi (40 partecipanti), consigliamo la prenotazione tramite questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-alla-serra-tropicale-di-comerio-ultima-apertura-2024-1048645315367

L’orario di ritrovo è fissato per le 15.15. La serra si trova a Comerio presso la Terrazza Belvedere in Via Stazione 8 – Raggiungibile anche in treno. Ingresso e parcheggio gratuiti.