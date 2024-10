Una domenica in bici alla scoperta dei Monasteri di Torba e Cairate

Domenica 27 ottobre 2024, due affascinanti escursioni in bicicletta, organizzate da Archeologistics, porteranno i partecipanti alla scoperta della bellezza della Valle Olona e della storia dei suoi monasteri.

La giornata inizierà alle ore 10.00 con una pedalata dal Monastero di Torba al Castello di Fagnano. I partecipanti percorreranno una facile pista ciclabile, circondati da paesaggi suggestivi. Una volta arrivati al castello, è prevista una breve visita per esplorare le storie e le curiosità legate a questo antico edificio. Al ritorno dall’escursione, chi lo desidera potrà partecipare a una visita guidata del Monastero di Torba, della durata di un’ora, per approfondire la storia e l’architettura di questo importante sito. La durata complessiva della mattinata sarà di 2 ore e 30 minuti per l’escursione e 1 ora per la visita guidata.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà la seconda escursione, che condurrà i partecipanti dal Monastero di Torba al Monastero di Cairate. Questo percorso, che presenta una sola salita, offrirà l’opportunità di esplorare i legami storici tra i due monasteri di origine longobarda. Durante la pedalata, verranno raccontate le sepolture di Cairate e le antiche fasi della cristianizzazione nel territorio dell’Olona. L’escursione avrà una durata di 3 ore.

Per informazioni e prenotazioni attività a cura di Archeologistics: 328 8377206/ faitorba@fondoambiente.it

Entrambe le attività sono realizzate nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.