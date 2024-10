We Are Bi-rex vince il contest di Confindustria Varese per la più innovativa startup lombarda

È la milanese We Are Bi-Rex la migliore startup innovativa e tecnologica della Lombardia secondo il contest lanciato da Confindustria Varese, insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori, nell’ambito del progetto “Start Up Your Ideas” portato avanti all’interno del Piano Strategico #Varese2050 per alimentare il fermento imprenditoriale del territorio.

L’annuncio è stato dato durante l’Assemblea 2024 dei Giovani Industriali varesini che si è tenuta questa sera (martedì 29 ottobre) al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Realizzare un processo produttivo innovativo per estrarre cellulosa da scarti agroalimentari, come birra e caffè o gusci dei gamberi, per produrre carta e bioplastica sostenibile.

È questa l’idea d’impresa messa a punto dalla startup milanese We Are BI Rex che, insieme ad altre 21 nuove imprese, ha partecipato al concorso lanciato dal sistema confindustriale varesino e, in particolare, dal suo Gruppo Giovani Imprenditori, per stimolare intuizioni d’impresa e fornire agli startupper esperienze e occasioni di networking per concretizzare i propri progetti.

Le altre startup arrivate in finale sono FloFleet di Milano, specializzata nella progettazione di dirigibili a guida autonoma e AI Know You, startup varesina che si occupa di realizzare prodotti e soluzioni basati sull’intelligenza artificiale che siano facili, accessibili e soprattutto utili per altre realtà imprenditoriali.