A Casbeno di Varese torna il mercatino di Natale con tanti eventi

Sabato 23 e domenica 24 novembre si svolgerà la 21° edizione di un evento di magica atmosfera pensato per far crescere il bene, Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno.

Mercatino degli hobbisti e delle Associazioni , Gastronomia, Golosità, Mostra Fotografica, Cantastorie, Mini-Fiaccolata, Animazione per bambini, Incontro e confronto sul tema della pace saranno gli ingredienti che permetteranno a tutti di respirare la prima aria natalizia a chi parteciperà.

PROGRAMMA

SABATO 23 NOVEMBRE 2024

ore 15.00 / 21.00

Via Conciliazione e Via Montebello

MERCATINO DEGLI HOBBISTI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI

Salone superiore dell’Oratorio parrocchiale

MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARCELLO ALBANI

«Da Bella Bella a Dawson», terza tappa di un grande viaggio nel Canada nord-occidentale

Scuola dell’Infanzia «Divina Provvidenza»

OPEN-DAY di presentazione della scuola e visita agli ambienti

Dalle 14.30 alle 19.00 SET FOTOGRAFICO per bimbi e famiglie.

Ore 17.30 nella classe delle Margherite

CANTASTORIE DI NATALE con Luisa Oneto della Compagnia Splendor del Vero. Per i bambini in età di asilo e prime classi scuola primaria

A seguire, al termine della S. Messa vigiliare

I BAMBINI, LUCE DEL MONDO!

Mini-fiaccolata dei bambini fino al sagrato, benedizione in chiesa e visita al Presepe

Al termine, tutti sul sagrato per l’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024

ore 9.00 / 19.00

Via Conciliazione e Via Montebello

MERCATINO DEGLI HOBBISTI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI

Salone superiore dell’Oratorio

Scuola dell’Infanzia «Divina Provvidenza»

Dalle 14.30 alle 19.00 SET FOTOGRAFICO per bimbi e famiglie.

e

Ore 16.00 in Oratorio al piano terra (zona bar)

ANIMAZIONE PER BAMBINI CON L’AIUTANTE DI BABBO NATALE!

Giochi, magia e palloncini per tutti!

Ore 16.00 in Oratorio al piano superiore (salone)

«LA PACE GIÀ POSSIBILE»

Proiezione di un video-incontro tra Laila Alsheikh e Robi Damelin di Parents Circle Families Forum che racconteranno storie di riconciliazione tra famiglie israeliane e palestinesi con Claudia Mazzucato, docente di diritto penale e giustizia riparativa all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.

A seguire, dialogo moderato da Claudia Patelli del Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese.

GASTRONOMIA E GOLOSITÀ

AL RISTORATORIO

attivo per la cena di sabato dalle 18.30 ed il pranzo di domenica dalle 12.00 piatti caldi, anche da asporto, con posti a sedere al coperto.

Il menù:

Trippa – Polenta e brüscitt – Polenta e zola – Pasta radicchio e fonduta di taleggio –

Pasta zucca e salsiccia – Pasta al pomodoro – Fagioli alla Texana

AL BAR DELL’ORATORIO

Birra, Vino, Bibite, Acqua, Tè, Caffè

Domenica dalle 7.00 facciamo Colazione con cappuccino, brioche, tè e caffè

SUL PIAZZALE DELLA CHIESA

Street Food: panino e salamella, panino con tomino e speck o verdure grigliate, patatine fritte

Caldarroste

Vin Brûlé

Le Crêpes di Casa Medie

NEL CORTILE DELL’ASILO

Frittelle – Torte – Cioccolata calda – Tè – Calice di Prosecco

BANCHETTO SCUOLA CARDUCCI

Muffin – Biscotti – Carduccino

FINALITÀ DEL MERCATINO 2024

Resta ferma e consolidata da vent’anni la motivazione primaria dell’evento, che è prettamente benefica e sulla quale si vuole richiamare la comunità. L’utile netto sarà devoluto infatti alla CARITAS PARROCCHIALE e a CASA LORENZO, in Thailandia, opera delle Suore Camilliane Phanatnikhom.

OPEN DAY PORTE APERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

In occasione del Mercatino di Natale, i genitori avranno l’opportunità di partecipare al primo OPEN DAY dell’anno scolastico 2025/2026 finalizzato a ricevere le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza.

Fondata circa 110 anni fa, la scuola, con le sezioni Infanzia e Primavera, rappresenta da sempre un punto di riferimento educativo del territorio.

Durante l’OPEN DAY, che si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 18.00, le famiglie avranno la possibilità di visitare gli spazi della scuola, incontrare il personale docente e fare domande riguardo l’approccio educativo della scuola che si propone di favorire la crescita armoniosa e serena dei bambini.

La scuola dell’infanzia Divina Provvidenza offre altresì un’iniziativa davvero utile per le famiglie: il progetto “Holidays & Summer School Camp”. Grazie a questa attività ludico-ricreativa, i genitori non dovranno più preoccuparsi per la gestione dei propri figli durante le chiusure previste dal calendario scolastico, poiché la scuola rimarrà aperta in gran parte di quei periodi, incluso il mese di luglio. Questo non solo consente di garantire un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, ma offre anche un’opportunità preziosa per i genitori di pianificare il loro tempo con maggiore serenità. I bambini avranno la possibilità di socializzare, imparare e divertirsi in un contesto accogliente, mentre i genitori potranno lavorare o dedicarsi ad altre attività, sapendo che i loro piccoli sono ben accuditi. Un’iniziativa che dimostra l’attenzione e la cura della scuola verso le esigenze delle famiglie!