Agricola Home & Garden celebra il Natale: tra magia, tradizioni e momenti unici da condividere

Agricola Home & Garden apre le porte alla magia natalizia con un’esperienza immersiva tra decorazioni, laboratori creativi e dolci momenti per grandi e piccoli. Dal 23 novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 19

Agricola Home & Garden, punto di riferimento del green in tutto il nord Italia, invita tutti a vivere l’incanto del Natale attraverso un percorso che celebra la bellezza delle festività e l’unicità dei ricordi. Ogni angolo del Garden Center è stato allestito per trasmettere l’atmosfera magica dell’attesa, tra luci, suoni e decorazioni ricercate che fanno rivivere emozioni di un Natale che si rinnova.

A partire dal 23 novembre, Agricola offrirà ai visitatori esperienze esclusive e attività per tutte le età. I più piccoli potranno scoprire la casa di Babbo Natale e cantare insieme a un Trio di Pinguini canzoni natalizie, mentre un accogliente pupazzo di neve darà il benvenuto a grandi e piccini. Per chi desidera vivere appieno il fascino della tradizione, l’itinerario natalizio prevede anche la possibilità di salire sulla slitta di Babbo Natale per un’esperienza unica.

Esperienze e laboratori

La proposta di Agricola Home & Garden include una serie di laboratori creativi della Agricola Academy, dove sarà possibile cimentarsi nella decorazione di biscotti glassati, nella creazione di biglietti d’auguri, chiudipacco con ceralacca e segnaposto eleganti. Un calendario ricco di attività coinvolgenti, pensato per arricchire l’attesa del Natale e trasformarla in un’occasione di condivisione e ispirazione.

Le merende del Borducan

Per completare l’esperienza, ogni weekend a partire dal 23 novembre i visitatori potranno gustare le tradizionali merende del Borducan con cioccolata calda e vin brulé. Un’opportunità per assaporare dolci momenti di relax, immersi in un’atmosfera che evoca il calore delle feste.

Agricola Home & Garden è aperta tutti i giorni con orario continuato, dalle 9 alle 19, per vivere insieme la magia del Natale e creare nuovi ricordi che resteranno nel cuore.

CONTATTI

Agricola Home & Garden

Via Pisna 1, 21100 Varese

T: 0332 313145

@: supporto@agricolashop.it

Sito | Facebook | Instagram