“All’ombra del muro”, la vita quotidiana in Palestina in una mostra fotografica al Quarto Stato di Cardano

“All’ombra del muro” è un invito ad immergersi tra le strade di Hebron, a sostare vicino al campo di Aida, a Betlemme, ad unirsi alla preghiera del venerdì o a sentire il rumore del vento che corre tra i rami di un ulivo.

“All’ombra del muro” è il titolo della mostra di Miriam Rossi che è allestita al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo: sarà inaugurata domenica 24 novembre, alle 19, alla presenza dell’autrice (che ha vissuto da cooperante a Betlemme) e rimarrà poi visibile per due settimane negli spazi del circolo di via Vittorio Veneto 1, negli orari di apertura.

Una mostra fotografica in Cisgiordania prima dell’ultima fase di guerra

Gli scatti che compongono la mostra sono uno spaccato della realtà palestinese antecedente al conflitto in corso, ma che ben rappresentano la tormentata quotidianità della vita in terra palestinese: la difficoltà di accesso all’acqua, l’impossibilità di muoversi liberamente, l’esistenza di campi profughi che ormai sono quartieri nelle città, un muro alto 8 metri che racchiude ed esclude, sbarramenti, check point e maestosi graffiti che raccontano la sofferenza, ma anche la forza, di un popolo.

Ci sono anche tanti volti, quelli dei bambini che giocano, provando a respirare un po’ di leggerezza, e quelli degli anziani, che a capo coperto attendono un domani che hanno sperato da tutta la vita.

La fotografa

“Miriam Rossi, autrice degli scatti, in Palestina è stata tante cose; pellegrina, turista, volontaria, ricercatrice per la tesi di laurea, cooperante, e poi di nuovo turista, o forse è meglio dire in viaggio verso casa. Sì, perché da quel lontano 2016, quando è rientrata dal periodo di lavoro a Betlemme, Miriam è tornata tante volte in questa terra che l’ha accolta, che le ha dimostrato la sua grande umanità attraverso le persone incontrate, e di cui ormai si sente far parte”.