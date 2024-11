Aspettando l’inverno: una giornata di festa e novità Al Telaio, negozio storico di Luvinate

Sabato 9 novembre, Al Telaio, negozio storico di tessuti e articoli per la casa, presente da oltre 40 anni nel cuore di Luvinate è in programma l’evento

ASPETTANDO L’INVERNO

Sarà un’occasione unica per scoprire le ultime novità della collezione invernale, sia per i tessuti d’abbigliamento – dedicati a donna, uomo e bambino – sia per i tessuti d’arredamento e l’oggettistica, che renderanno calda e accogliente la vostra casa durante le feste.

Sconti e omaggi

Durante l’evento, per tutti i clienti ci sarà uno speciale sconto del 10% su tutti i prodotti. Per rendere ancora più piacevole la visita, ci saranno tisane, caffè e biscotti secchi da gustare mentre si esplorano le numerose proposte.

E non finisce qui: con un minimo d’acquisto, i clienti potranno ricevere un elegante omaggio pensato per ringraziarli della fiducia che continuano a riporre in noi.

Consigli e preventivi personalizzati

Nel corso della giornata saranno presenti anche delle sarte esperte, pronte a offrire consigli e preventivi gratuiti per la creazione di capi su misura o per progetti di arredamento. Una preziosa opportunità per chi desidera ricevere suggerimenti personalizzati su come utilizzare al meglio i nostri tessuti di qualità.

Lo staff del negozio di Luvinate vi aspetta sabato 9 novembre per festeggiare insieme l’arrivo dell’inverno con tante sorprese, novità e un pizzico di magia natalizia.

Al Telaio

Via Vittorio Veneto 11, Luvinate

Telefono 0332824070

Whatsapp +393801578551 Orari di apertura

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 Sito | Facebook | Instagram

