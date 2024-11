“Auguri in Piazza” a Porto Valtravaglia: due giorni di magia natalizia

Il Comune di Porto Valtravaglia vi invita a immergervi nella magica atmosfera del Natale con l’evento “Auguri in Piazza”, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024, dalle 10:00 alle 19:00.

Durante le due giornate, le vie del paese si animeranno con bancarelle ricche di prodotti artigianali e idee regalo. I più piccoli potranno divertirsi con un trenino gratuito che attraverserà il villaggio, mentre Babbo Natale e il suo fedele Elfo saranno pronti ad accogliere i bambini nel Villaggio di Natale. Sarà possibile visitare la suggestiva Fattoria di Babbo Natale e ammirare il Presepe sommerso, una tradizione unica e affascinante del territorio.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica dal vivo, che accompagnerà i visitatori lungo le strade, e dagli stand gastronomici, dove si potranno gustare le specialità locali, insieme a vin brulé e cioccolata calda. Per i bambini saranno organizzate attività al chiuso, con ingresso gratuito, e non mancheranno momenti di divertimento come il truccabimbi e la presenza degli zampognari.

Il gran finale, previsto per domenica 1 dicembre alle 19:30, sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo di Porto Valtravaglia, regalando a tutti un momento indimenticabile. “Auguri in Piazza” è organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Porto Valtravaglia, del Gruppo Alpini, degli Amici del Presepio Vivente di Brezzo di Bedero e di SetteGradi Divers. Non perdetevi l’occasione di vivere un weekend di festa, emozione e magia natalizia. Per ulteriori aggiornamenti, seguite i canali social ufficiali del Comune di Porto Valtravaglia.