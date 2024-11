Doppio appuntamento nel rione varesino di Sant’Ambrogio: tornano S. Ambrogio in Strada e Pasta e Fagioli in piazza

Nell’ottica di rivalorizzazione dello storico rione varesino, dei suoi spazi e delle realtà che lo abitano, l’Associazione I SANTAMBROGINI APS organizza “Sant’Ambrogio in Strada 2024 – Edizione Invernale” domenica 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.30 e “Pasta e Fagioli in Piazza” sabato 7 dicembre dalle 18.00 alle 23.00.

Sant’Ambrogio in Strada, diventata ormai un appuntamento fisso per la città, ha registrato nell’ultima edizione estiva circa 5.000 presenze complessive nella giornata, confermandosi come un evento di successo e sentito sia dai residenti che dai cittadini di Varese e Provincia, così come la Pasta e Fagioli in Piazza, che oltre ad essere un evento tradizionale è un’occasione per l’Associazione di raccogliere fondi per scopi benefici.

Programma

SABATO 7 DICEMBRE

Ore 18.00 | Santa Messa per il Patrono Sant’Ambrogio (protettore dei magistrati) con la presenza delle autorità

Ore 17.00 | Accensione delle luminarie donate dai santambrogini alle attività e al rione;

Ore 19.00 | Presentazione del Defibrillatore, installato dai Santambrogini e donato alla comunità

Ore 18.30 | Distribuzione della Pasta e Fagioli in Piazza Milite Ignoto (ad offerta libera)

Ore 19.00 | Omaggio alla canzone tipica milanese all’interno del Circolo di Sant’Ambrogio con i GANDULA e DJ BREGA

DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 10.00 | Spettacoli di Teatro e ballo Itinerante con la Compagnia Etnidanza;

Ore 10.00 | Live Painting con i giovani writers varesini che continueranno l’abbellimento delle serrande sfitte in via Sacro Monte;

Ore 10.30 | Tour degli Zampognari per il rione, accompagnati dai bambini della scuola elementare Canetta e dell’asilo Gianna Beretta Molla, che passeranno a raccogliere beni di prima necessità da donare poi alla Caritas;

Ore 11.00 | Santa Messa Solenne con Don Giorgio Spada;

Ore 11.30 | Apertura Punti Ristoro;

Ore 12.00 | Pranzo delle ex allieve salesiane c/o Oratorio San Giovanni Bosco;

Ore 13.00 | Concerto dei SEVEN SEAS ORCHESTRA in via Sacro Monte

Dalle 13.00 | Spettacolo di Magia con Luca Cappello aka MAGO SLASH in via Virgilio / Canetta e in via Sacro Monte

Dalle 13.00 | Musica dal vivo con LADY DEJANA prima in Piazza Milite Ignoto, e poi all’angolo via Virgilio / Canetta;

Ore 14.00 | Musica dal vivo con CIZKO in Piazza Milite Ignoto

Ore 14.00 | Musica dal vivo con MADDALENA ANTONA & ENRICO SALVATO (jazz, swing) all’angolo via Virgilio / Canetta;

Dalle 14.30 | Mini-Disco all’interno del Cortile della Scuola Canetta coordinata dall’Associazione Genitori;

Ore 15.00 | Concerto della band THE GOOSE BUMPS (rock’n roll ’50) in via Sacro Monte

Ore 16.00 | Spettacolo Teatrale Meditativo “Maria di Nazareth” presso la Chiesa Parrocchiale

Ore 16.30 | Dj-Set con FREEANGEL (rock, disco anni ‘80/’90) in Piazza Milite Ignoto

Ore 20.30 | Grande Tombolata di fine evento presso Auditorium San Giovanni Bosco

La Festa e le attività culturali-artistiche

Sant’Ambrogio in Strada è innanzitutto un momento di divertimento e convivialità, importante al fine di creare un momento di divertimento e intrattenimento, arricchito da proposte di artigianato a chilometro zero, arti visive, buon cibo nostrano e proposto dalle attività locali (quindi senza il coinvolgimento di street food esterni). Soprattutto, però, è un momento di conoscenza e valorizzazione del territorio che mai come negli ultimi anni, ha dato vita a parecchie iniziative che si protraggono anche durante l’anno e quindi non solo nei momenti della Festa. I grandi obiettivi di “rete del territorio” e della riqualificazione urbana si è tradotto in maggiori passaggi nelle varie attività (non solo commerciali, ma anche culturali come la Biblioteca, l’Oratorio, le scuole elementari e materna) oltre ad un abbellimento della via Sacro Monte, uno dei luoghi nevralgici di Sant’Ambrogio, grazie alle performances artistiche svoltesi durante l’edizione estiva. Le iniziative culturali della festa spazieranno da veri e propri concerti di band o musicisti anche affermati a livello nazionale, ma senza perdere di vista le giovani realtà varesine, o i cosiddetti buskers (artisti di strada), o gli Open Mic e le Jam Session aperti/e a tutti.

Saranno inserite in programma varie attività di natura teatrale o letteraria quali presentazioni di libri, piccoli show di micro-teatro, spettacoli teatrali riguardanti la storia del rione, spettacoli di magia e giocoleria. Sarà come sempre presente il mercatino degli Artigiani e degli Artisti, che proporranno le proprie opere autentiche abbellendo ulteriormente la strada e i cortili.

L’organizzazione e la Rete

Dal 2023 la festa di Sant’Ambrogio è stata presa in carico dalla nuova associazione “I Santambrogini APS” per via della presenza dei santambrogini sul territorio e per le molteplici attività che gli stessi propongono già durante l’anno e che sono volte non solo al mero divertimento, ma anche al miglioramento del luogo e al supporto ad altre realtà del rione. L’associazione ha implementato ulteriormente la collaborazione con le altre associazioni locali ed enti benefici (Parrocchia, scuole, biblioteca, Mani Maestre, Rugby Varese, Mondo Musica, AIL, etc…) grazie alla rete “GenerAzioni” coordinata dalla Casa per la Famiglia di Varese e che porterà tutti i protagonisti, come detto sopra, a contribuire al ravvivamento del rione con attività che durano per tutto l’anno e non solo in occasione delle feste.

Finalità benefiche e sociali

Dal 2023 la festa di Sant’Ambrogio diverrà occasione per implementare le iniziative volte alla rivalorizzazione sociale e alla pubblica utilità. Oltre alle già sopracitate realtà benefiche/culturali come Parrocchia, Biblioteca, AIL, Caritas, etc…, Per il 2024 l’Associazione donerà al rione un defibrillatore e un corso per il suo utilizzo. La presentazione del defibrillatore avverrà SABATO 7 DICEMBRE prima dell’inizio dell’evento Pasta e Fagioli in Piazza.

CONTATTI UTILI

@: isantambroginiaps@gmail.com

Facebook: @santambrogioinstrada

Instagram: @santambrogioinstrada

Immagine generata con AI