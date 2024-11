Il Creanza Christmas Market raddoppia per rendere ancora piu bello il Natale di Varese

I mercatini targati “Creanza” stanno diventando un vero e proprio brand che assicura qualità degli espositori e raffinatezza della location, in ogni sede si muovano. E per rendere ancora più chic e bello il Natale di Varese la loro creatività raddoppia: portando ancora una volta alle Ville Ponti il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone nel weekend del 7-8 e portando in centro Varese la loro creatività la settimana dopo, il 14-15, con il Creanza Christmas Street Market, per la prima volta in via del Cairo, con musica, street art e persino un bus londinese a due piani.

«Sono tantissimi gli eventi di questo Natale a Varese, ogni giorno ne presentiamo qualcuno – ha sottolineato Ivana Perusin, vicesindaco e assessora alle attività produttive – Ma il signor panettone è diventato un evento di attrattività nel territorio, che mette in luce le produzioni ma anche il territorio in sè. Un appuntamento importante, cui ne segue uno in una zona su cui abbiamo fatto degli investimenti, una zona bella e centrale che viene messa in luce con questi eventi per i varesini ma anche per i non varesini che vengono nella nostra città per lo shopping natalizio».

SABATO 7 E DOMENICA 8 A VILLE PONTI IL CREANZA CHRISTMAS MARKET

Innanzitutto, il 7 e 8 dicembre 2024, Villa Andrea di Ville Ponti a Varese ospiterà “Creanza Christmas Market e il Signor Panettone”, il grande appuntamento natalizio della città, imperdibile per tutti gli amanti dell’artigianato, della tradizione e dei dolci natalizi, con una particolare attenzione al panettone artigianale, simbolo delle festività italiane e oggetto di un appuntamento seguitissimo giunto alla sua nona edizione che vedrà le porte delle sale della villa aperte dale 10 alle 19 nei due giorni dell’evento.

Al piano terra e al primo piano, i magnifici e storici saloni affrescati di Villa Andrea accoglieranno oltre 80 espositori selezionati, provenienti da tutta Italia, che offriranno una vasta gamma di prodotti di alto artigianato: gioielli, accessori, home decor, abbigliamento sartoriale, articoli per bambini, arte e illustrazioni, decorazioni natalizie, regali esclusivi, prodotti tipici e tante altre eccellenze del territorio.

PROTAGONISTA IL PANETTONE VARESINO

Ma il vero protagonista dell’evento sarà il panettone artigianale, rigorosamente lievitato con lievito madre, in una varietà di gusti che spaziano dai più tradizionali a quelli più innovativi e originali grazie alla partecipazione di 13 pasticceri tra i migliori della provincia di Varese, che al secondo piano metteranno in mostra le loro specialità delle feste, e le renderanno acquistabili ad un prezzo calmierato e uguale per tutti: 37 euro per il panettone da un chilo, 32 euro per il panettone da 750 grammi, 25 euro per il panettone da mezzo chilo.

Tra le pasticcerie presenti, molte sono le premiate, altrettante le storiche e quelle di tendenza: in ordine alfabetico infatti le “fantastiche 13” sono Bacilieri (Marchirolo), Binati (Porto Ceresio), Buosi (Venegono Superiore/Varese), Cardy (Gavirate), C’est la Vie (Varese), Colombo (Barasso/Comerio), Colombo e Marzoli (Varese), DEC (Varese), Dolcearte (Mornago), Il Giusto Impasto (Castronno), Rock Love Bake (Viggiù), Sara e Mariano (Morazzone), Valerio Torre Store (Azzate).

Per tutti, l’impegno è lo stesso: portare il loro miglior panettone, non solo tradizionale ma anche gourmet e dagli ingredienti originali. Come quello di Valerio Torre, che porterà un panettone con canditi di pomodorino, peperoncino e cioccolato fondente, o quello di Mariano Massara, che porterà un panettone al caramello con noci pecan e un panettone integrale con vino passito uvette e frutti morbidi. E tra le tante proposte ci saranno anche panettoni senza glutine e vegan.

UNA LOTTERIA A FAVORE DI QUATTRO ASSOCIAZIONI IMPORTANTI

Anche quest’anno ci saranno eventi collaterali, e in particolare quella che è diventata una piccola tradizione: «Ci sarà la possibilità di vincere uno dei 13 panettoni in palio, ognuno prodotto da un pasticcere diverso, grazie alla vendita dei biglietti della Lotteria del Signor Panettone – Spiega l’organizzatrice Anita Romeo – Sono acquistabili all’ingresso, e parte del ricavato verrà destinato alle associazioni ospitate, che sono Associazione C.A.O.S., centro di ascolto per le donne operate al seno; SuperO odv, a sostegno delle famiglie di bambini e adulti con malformazioni degli arti; Villaggio Amico, comunità sanitaria di Gerenzano che fornisce assistenza ai più fragili; POLHA Varese, associazione polisportiva per bambini e adulti con disabilità». L’estrazione avverrà domenica 8 dicembre alle 17 al secondo piano, i biglietti vincenti saranno pubblicati sulle pagine social di Creanza creative Market a partire dal 9 dicembre.

I LABORATORI PER I BIMBI IN UN SUGGESTIVO “LUOGO SEGRETO” DI VILLA ANDREA

«Non è Natale senza i sorrisi dei bambini, e quindi non mancheranno nemmeno quest’anno le iniziative per loro» hanno specificato gli organizzatori. Così, a partire dalle 14 in entrambi i giorni, i bambini potranno innanzitutto consegnare la loro letterina direttamente a Babbo Natale, e fare con lui una foto ricordo. Inoltre, al terzo piano della villa (accesso con ascensore) ci sarà una confortevole – quanto segreta! si tratta di un piano poco usato dell’edificio, con un incantevole lucernario – zona laboratori dedicata ai più piccoli, dai 3 ai 10 anni. I laboratori, molto curati, sono a cura della vicina Scuola dell’Infanzia Eligio Ponti, e spazieranno da esperienze tattili e manuali fino all’arte terapia. I laboratori sono su prenotazione: per informazioni e prenotazioni scrivete una mail a adelpo2010@gmail.com

INGRESSO GRATUITO MA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA, PER NON CREARE INGORGHI

Come sempre, l’ingresso all’evento è gratuito ma, per evitare le code o degli sgradevoli intasamenti, da quest’anno è stata introdotta la registrazione, che consente di programmare un po’ le visite e il “traffico” di partecipanti. Si può ottenere il biglietto su eventbrite. Chi non riuscirà ad ottenere i propri biglietti gratuiti potrà comunque registrarsi direttamente all’ingresso, dove ci sarà del personale che li aiuterà a registrarsi e ad attendere che si liberino i posti internamente.

Il parcheggio delle ville Ponti è inoltre, ampio ma non infinito: «Se potete e volete venite a piedi, dista solo 15 minuti dal centro e pochi minuti da piazza cacciatori delle Alpi. Oppure si può venire senza avere problemi di parcheggio con il bus della linea A» Gli animali purtroppo non potranno entrare all’interno della villa, ma dovranno attendere fuori.

CREANZA RADDOPPIA PER NATALE E DIVENTA STREET MARKET IN VIA DEL CAIRO

La settimana dopo il Christmas market delle ville Ponti, quest’anno Creanza ne propone un altro, ancora più suggestivo e centrale, anche se più piccolo: il 14 e 15 Dicembre 2024 si terrà infatti il Creanza Christmas Street Market in Via Francesco Del Cairo.

«Per la prima volta il Creanza Christmas Market arriva in via Del Cairo, e riempirà di artigianato e atmosfera natalizia la bellissima via recentemente pedonalizzata – Spiega Anita Romeo – Il 14 e 15 Dicembre tanti artigiani e hobbisti selezionati (Saranno una trentina il sabato e una trentina la domenica, quasi tutti diversi, ndr) porteranno le loro creazioni più originali per far conoscere la loro arte anche in centro città. Saranno diversi tra loro e diversi dal Chrstmas Market delle ville Ponti, uindi vale la pena venirci a trovare più volte».

Tra questi ci saranno accessori, gioielli, abbigliamento, decorazioni, vintage, curiosità, oggettistica, articoli per bambini, ceramiche e arte: tante idee per i regali di Natale 100% fatti a mano. «Anche i negozi e le attività di via Del Cairo parteciperanno attivamente a questo weekend di festa proponendo le loro manifatture e le loro specialità: un occasione, noi speriamo, di visibilità gradita anche per loro».

In entrambi i giorni è prevista musica coinvolgente: «La Seven Seas Orchestra, dal vibrante swing, porterà allegria, ritmo e atmosfera natalizia durante il market, mentre uno street artist si esibirà in una live painting dipingendo dal vivo un grande pannello di legno che servirà a coprire un cantiere. Inoltre, la Fondazione Marcello Morandini per i 2 giorni del market aprirà le sue porte con biglietti a prezzo ridotto e sabato 14 dicembre alle 15:30 curerà il laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni nell’ambito del progetto ESORDI».

Per il laboratorio, la prenotazione è obbligatoria: è necessario scrivere a didattica@fondazionemarcellomorandini.com

Lo street market in via Del Cairo sarà aperto sabato a orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 15:00. «A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà un tipico autobus londinese rosso a due piani parcheggiato lungo la via, completamente allestito per l’occasione, che si trasformerà in uno spazio dove i visitatori potranno salire a bordo in un clima natalizio. All’interno, sarà possibile acquistare una selezione di prelibatezze natalizie, come dolci tipici, biscotti fatti a mano, e tanti altri prodotti».