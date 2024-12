Il Creanza Christmas Street Market accende Via Del Cairo a Varese

Lo street market in via Del Cairo sarà aperto sabato 14 e domenica 15 dicembre con orario continuato dalle 10 alle 19. A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà un tipico autobus londinese rosso a due piani parcheggiato lungo la via

I mercatini targati “Creanza” stanno diventando un vero e proprio brand che assicura qualità degli espositori e raffinatezza della location, in ogni sede si muovano. Dopo il primo grande appuntamento natalizio a Ville Ponti con il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone, adesso è tempo di colorare il centro di Varese.

Il 14 e 15 dicembre, infatti, il Creanza Christmas Street Market sbarca per la prima volta in via del Cairo con musica, street art e persino un bus londinese a due piani.

«Per la prima volta il Creanza Christmas Market arriva in via Del Cairo, e riempirà di artigianato e atmosfera natalizia la bellissima via recentemente pedonalizzata – Spiega Anita Romeo – Il 14 e 15 Dicembre tanti artigiani e hobbisti selezionati (Saranno una trentina il sabato e una trentina la domenica, quasi tutti diversi, ndr) porteranno le loro creazioni più originali per far conoscere la loro arte anche in centro città. Saranno diversi tra loro e diversi dal Christmas Market delle Ville Ponti, quindi vale la pena venirci a trovare più volte».

Tra questi ci saranno accessori, gioielli, abbigliamento, decorazioni, vintage, curiosità, oggettistica, articoli per bambini, ceramiche e arte: tante idee per i regali di Natale 100% fatti a mano. «Anche i negozi e le attività di via Del Cairo parteciperanno attivamente a questo weekend di festa proponendo le loro manifatture e le loro specialità: un occasione, noi speriamo, di visibilità gradita anche per loro».

In entrambi i giorni è prevista musica coinvolgente: «La Seven Seas Orchestra, dal vibrante swing, porterà allegria, ritmo e atmosfera natalizia durante il market, mentre uno street artist si esibirà in una live painting dipingendo dal vivo un grande pannello di legno che servirà a coprire un cantiere. Inoltre, la Fondazione Marcello Morandini per i 2 giorni del market aprirà le sue porte con biglietti a prezzo ridotto e sabato 14 dicembre alle 15:30 curerà il laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni nell’ambito del progetto ESORDI».

Per il laboratorio, la prenotazione è obbligatoria: è necessario scrivere a didattica@fondazionemarcellomorandini.com

Lo street market in via Del Cairo sarà aperto sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 19. «A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà un tipico autobus londinese rosso a due piani parcheggiato lungo la via, completamente allestito per l’occasione, che si trasformerà in uno spazio dove i visitatori potranno salire a bordo in un clima natalizio. All’interno, sarà possibile acquistare una selezione di prelibatezze natalizie, come dolci tipici, biscotti fatti a mano, e tanti altri prodotti».