Regali e Sapori: a Gazzada Schianno arriva il Mercatino di Natale

Domenica 1° dicembre 2024, dalle 10:00 alle 18:00, il giardino di Villa De Strens ospiterà una giornata ricca di magia, sapori e divertimento per tutta la famiglia

Il Natale si avvicina e anche Gazzada Schianno si prepara a celebrarlo con il mercatino natalizio “Regali e Sapori”. Domenica 1° dicembre 2024, dalle 10:00 alle 18:00, il giardino di Villa De Strens ospiterà una giornata ricca di magia, sapori e divertimento per tutta la famiglia.

Programma della Giornata

Ore 11:00: Intrattenimento musicale con il coro CAI di Gazzada Schianno “Prendi la Nota”.

Ore 12:00: Apertura degli stand gastronomici, anche con servizio d’asporto. Tra le proposte: pizzoccheri, trippa, patatine, panino con salamino, polenta e zola, verzini e costine, vin brulé, castagne e dolci. Per il pranzo sarà disponibile una tenda riscaldata grazie alla Protezione Civile.

Ore 14:00: Laboratorio di lettura per bambini a cura dell’Asilo di Gazzada.

Ore 14:30: Arrivo di Babbo Natale con raccolta delle letterine dei bambini.

Ore 15:00: Accensione del grande Albero di Natale, simbolo della festività.

Durante la giornata: giochi antichi in legno a cura dell’associazione “Magari Domani Onlus”.

Giochi e intrattenimento per bambini organizzati dall’Asilo di Schianno.

Tante altre sorprese e idee regalo tra gli espositori.

L’evento è organizzato dal Comune di Gazzada Schianno, dalla Pro Loco di Gazzada in collaborazione con il gruppo di coordinamento delle associazioni