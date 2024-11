Scontro frontale a Sesto Calende, quattro persone coinvolte

Grave incidente nel primo pomeriggio a Sesto Calende. Per cause in corso di accertamento due auto – una proveniente da Arona, l’altra da Golasecca – si sono scontrate frontalmente in via san Donato, non lontano dalla chiesa dell’Abbazia.

Quattro le persone coinvolte – due giovani di 19 e 22 anni, un uomo di 61 anni e una donna di 89.

Sul posto due ambulanze con il supporto dell’auto medica, ed è stato allertato anche l’elisoccorso. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Gallarate, mentre i Vigili del fuoco di Varese hanno collaborato nei soccorsi e messo in sicurezza veicoli e carreggiata.