Ventisette nuovi dirigenti nelle scuole del Varesotto: in servizio dal prossimo 11 novembre

Sono entrati in servizio i dirigenti neo nominati al termine del concorso riservato. Dopo un iter travagliato contro cui era stato presentato ricorso al Tar, poi sospeso e infine rigettato dalla sentenza del 9 ottobre scorso, è stata stilata la graduatoria generale di 591 nuovi dirigenti scolastici: di questi 27 sono stati assegnati alle scuole varesine in reggenza.

I nuovi incarichi partiranno dal prossimo 11 novembre e i titolari sono tenuti a rimanere in servizio in Lombardia per tutta la durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente ( tre anni).

I neo dirigenti degli istituti superiori:

Anna Maria Bruno al liceo Frattini di Varese

Valeria Borriello al CPIA 2 a Varese

Antonella De Simone al liceo Curie a Tradate

Salvatore Mastrosimone all’Itpa Montale a Tradate

Antonia D’Angelo all’Isis Facchinetti a Castellanza

Angela Anzaldi all’istituto Carlo Volontè a Luino

Maria Cristina Cesarano alla guida dell’ilc Verri a Busto Arsizio

Ofelia Leone all’ITELL Gadda Rosselli di Gallarate

Negli istituti comprensivi:

a Busto Arsizio nominati : Grazia Magazzù alle scuole Bertacchi e Leonardo Pirrello alle De Amicis

A Olgiate Olona nominato Aniello Della Rossa alla guida dell’IC Ferrini

a Castronno Anna Rita Bonaccorso al comprensivo De Amicis,

a Ferno Flora Marasciulo all’IC Benedetto Croce

a Cassano Magnago nominata Saverio Viviana Conti alla guida comprensivo Cassano M. II

all’Ic Angera nominata Rita Leggio

a Gavirate Maria Grazia Barone all’IC Carducci.

a Gazzada Schianno Sabrina Troja al comprensivo Don Cagnola

all’IC di Germignaga nominata Maria Mazza

all’IC Passerini a Induno Olona nominata Maria Rosaria Cioffi

all’IC Fermi a Porto Ceresio nominato Umberto Larosa

al comprensivo Moro a Saronno Lucia Portaro

all’Ic Da Vinci a Saronno nominata Gabriele Musarò

all’IC Aldo Moro a Solbiate Olona nominata Maria Concetta Tripoli

Al comprensivo Don Rimoldi a Varese nominata Caterina Gioia

All’IC Pellico a Varese nominata Katia Gargano

all’IC Pellico a Vedano Olona nominata Mariarita Avveduto

all’IC Marconi a Venegono Superiore nominata Alessandra Napolano