Capolago chiude le streade e si apre alla Festa di Natale

Capolago si veste a festa e si riempie dei colori e delle atmosfere natalizie. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Capolago, in collaborazione con la Parrocchia e il Gruppo Alpini di Capolago, presenta il “Villaggio di Natale a Capolago”, un evento dedicato a grandi e piccini nel cuore del rione. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre.

Il pomeriggio del Villaggio di Natale sarà caratterizzato da momenti di condivisione, spettacoli e tradizione. Si inizia alle ore 14:00 con il ritrovo presso il Circolo di Capolago per la partenza del presepe vivente, accompagnato dal suono festoso degli zampognari. La processione proseguirà fino all’oratorio di Capolago, dove ci sarà un momento di raccoglimento e preghiera per riscoprire il significato religioso del Natale.

Alle ore 14:45 la festa si sposterà nel centro del paese, animando le vie Fé, Derna e Piazza SS. Trinità. Alle ore 15:00 inizieranno due attività per diverse fasce d’età: lo spettacolo teatrale per bambini “La Freccia Azzurra”, a cura dell’Associazione Culturale Oplà, e il laboratorio per adulti e anziani “Dal Centro alla Forma”, dedicato alla composizione di mandala con materiali naturali e condotto da Keats APS – Kantiere Educativo per Azioni Trasformative.

Alle ore 16:00 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, che distribuirà piccoli doni ai bambini presenti. Durante l’evento, sarà offerta una merenda composta da cioccolata calda, thé caldo, vin brulé, panettone, pandoro e frittelle. La merenda sarà gratuita con offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

A conclusione della manifestazione, un coro natalizio diretto da Laura Toto e composto da bambini e adulti si esibirà sulle suggestive scalinate che conducono alla chiesa di Capolago, regalando a tutti i presenti un’atmosfera magica e musicale.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti bancarelle di prodotti artigianali e stand di associazioni locali, perfette per trovare regali unici e sostenere la comunità. Il parcheggio sarà disponibile presso la scuola elementare “Francesco Baracca”. Durante l’evento, il centro del paese sarà chiuso al traffico. È consigliato raggiungere il parcheggio passando dalla parte alta, percorrendo Via General Cantore.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo cooperativacapolago@gmail.como telefonare al numero 366 9752671.

Una giornata all’insegna della tradizione, della comunità e della gioia del Natale ti aspetta a Capolago.