Christmas in Town: lo shopping più cool della città nella prima edizione varesina

Nel cuore pulsante di Varese, domenica 15 dicembre dalle 11 alle 20, si terrà la prima edizione di Christmas in Town, il prestigioso temporary shop, unico nel suo genere, dedicato a una selezione di originali idee regalo presentate da creativi, artigiani, artisti e specialisti del “fatto a mano”.

L’evento, sotto la direzione artistica di Saragiò, si svolgerà a Casaeventi, location raffinata e di design inaugurata lo scorso anno, situata al primo piano di uno storico edificio del centro cittadino che per l’occasione presterà i suoi spazi alla vivacità di questo appuntamento esclusivo per rendere lo shopping di Natale un’esperienza unica e coinvolgente.

Un’atmosfera intima in una location quasi magica

Casaeventi nasce come sede ideale di eventi privati, cerimonie, party aziendali, corsi, masterclass, experiences, concerti, talk e una serie di attività destinate a un pubblico attento e informato, alla costante ricerca di stimoli e percorsi creativi e ricreativi entusiasmanti e formativi ideati e scaturiti dalla pluriennale esperienza della designer Sara Giovanna Carletti, titolare del brand Saragiò. Una location che, su progetto della designer varesina, si distingue per l’atmosfera intima e ricercata destinata ad accogliere eventi di grande fascino fra i quali Christmas in Town trova perfetta ambientazione, regalando ai visitatori sensazioni confortevoli e calde che ricordano quelle familiari.

Un percorso tra arte, artigianato e hand-made dove lo shopping di Natale si fa con le amiche

Christmas in Town si annuncia un percorso esperienziale alla scoperta di realtà artistiche e artigianali di nicchia, presentando appunto una selezione di proposte originali e ricercate creazioni realizzate con abilità, passione e amore, fra le quali sarà facile trovare l’idea giusta per il vostro regalo di Natale perfetto. I visitatori, infatti, potranno scoprire piccoli angoli espositivi ambientati nelle quattro sale della location e partecipare ai momenti di intrattenimento con dimostrazioni live, presentazioni e degustazioni che renderanno la giornata coinvolgente e divertente, meglio se condivisa con le amiche.

Le creazioni: le vere protagoniste di Christmas in Town

Un’occasione per incontrare, conoscere e scoprire le creazioni e le produzioni di artisti, artigiani e piccoli brand che sapranno conferire alle loro proposte ill valore aggiunto di ciò che viene realizzato manualmente, con fantasia, creatività, passione e abilità particolari.

Christmas in Town ti aspetta domenica 15 dicembre dalle 11 alle 20 presso Casaeventi per trascorrere una giornata fra scoperte, shopping e divertimento.