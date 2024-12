Cina, sorpasso storico: le auto elettriche superano quelle tradizionali nel 2025

La Cina si prepara a un sorpasso storico: nel 2025, per la prima volta, le vendite di auto elettriche supereranno quelle tradizionali, con oltre 12 milioni di unità vendute, rispetto agli 11 milioni di vetture a combustione. Questo traguardo, raggiunto con dieci anni di anticipo rispetto al target del 2035, riflette il successo cinese nello sviluppo della tecnologia e nel controllo delle materie prime essenziali.

Mentre la Cina accelera, l’Europa e gli Stati Uniti rallentano, affrontando incertezze sui sussidi, crescente protezionismo e dazi controllo l’importazione di veicoli elettrici cinesi. Anche gli impianti cinesi di auto tradizionali si trovano a dover puntare sui mercati esteri per sopravvivere. Il colosso cinese BYD, leader mondiale delle e-car, minaccia il dominio delle case automobilistiche occidentali, inclusa Tesla. Intanto, il protezionismo, con l’appoggio di figura come Elon Musk, emerge come una delle principali armi dell’Occidente per arginare l’ascesa cinese nel settore