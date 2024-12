Concerto di Natale a Buguggiate: musica e benemerenze della Bcc per celebrare il valore della comunità

Il Concerto di Natale a Buguggiate quest’anno sarà anche un’occasione per celebrare il valore della comunità. La chiesa parrocchiale di San Vittore Martire a Buguggiate accoglierà sabato 7 dicembre 2024, alle ore 20:45, il tradizionale evento che si preannuncia suggestivo e ricco di emozioni.

Protagonista della serata sarà la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago, una delle realtà musicali più antiche e attive della Provincia di Varese. Sotto la direzione del Maestro Giuliano Guarino, il gruppo offrirà una performance che saprà fondere tradizione e virtuosismo.

Durante il concerto, si terrà un momento speciale dedicato al riconoscimento dell’impegno sociale delle associazioni locali. Diego Trogher, vice presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, consegnerà le tradizionali benemerenze alle realtà sociali del territorio che si distinguono per il loro contributo al bene comune.

In merito, Trogher ha dichiarato: «Questi riconoscimenti rappresentano il nostro modo di dire grazie a chi si impegna quotidianamente per migliorare la vita delle nostre comunità. Il nostro territorio vive di solidarietà e partecipazione, e la musica, con il suo linguaggio universale, è un veicolo perfetto per celebrare questi valori».

La Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago, fondata nel 1925, ha una lunga storia di successi e dedizione. Con il passare degli anni, è diventata un pilastro culturale e sociale, capace di mantenere vive le tradizioni e di creare momenti di aggregazione e allegria. Dal 1980, la banda collabora con il Gruppo Alpini “A. Rodili” di Capolago, un sodalizio che ha rafforzato il legame con il territorio e le sue radici. Grazie al Corso Allievi, curato dal vicemaestro Nicolino Zecchini, la banda continua a rinnovarsi, formando giovani musicisti che garantiscono la sua continuità.

Il Maestro Giuliano Guarino, che guida la banda, vanta un percorso accademico e professionale di altissimo livello. Diplomatosi con il massimo dei voti e laureatosi al Conservatorio Verdi di Milano, ha collaborato con importanti istituti di ricerca e ha partecipato a eventi internazionali, distinguendosi per la sua attenzione alla musicoterapia e alle tecnologie innovative in ambito musicale.