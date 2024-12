Concerto di Natale per la Banda di Capolago

Appuntamento per sabato 21 dicembre alle ore 21:00 presso la chiesa SS. Trinità di Capolago

Anche quest’anno il Natale è alle porte. Come tradizione la Banda musicale “G. Verdi” di Capolago è pronta ad augurarvi buone feste con l’ormai tradizionale concerto di Natale. Serata ricca di armonia Natalizia ma non solo, come ormai consuetudine.

La serata si terrà sabato 21 dicembre alle ore 21:00 presso la chiesa SS. Trinità di Capolago via del gaggio 2, Varese. Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna della buona muisca della gioia e del divertimento.