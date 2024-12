È ora possibile caricare la patente e la tessera sanitaria sull’app digitale IT-Wallet (con qualche problema)

Oggi, 4 dicembre 2024, si conclude la fase di sperimentazione della funzionalità Documenti su IO, e la possibilità di caricare documenti digitali sull’app dei servizi pubblici IO viene estesa a tutti i cittadini.

Dopo un periodo di test che ha coinvolto un numero progressivo di utenti, il sistema diventa ora completamente accessibile, consentendo di aggiungere al proprio portafoglio digitale la Patente di guida, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea della Disabilità. Un passaggio, tuttavia, che almeno nelle prime ore della giornata risulta ancora non privo di problemi di gestione.

Per numerosi utenti infatti, nonostante sia stata attivata la possibilità di aggiungere al proprio portafoglio digitale la Patente di guida, la Tessera Sanitaria (e Tessera Europea di Assicurazione Malattia) e la Carta Europea della Disabilità, risulta ancora impossibile completare l’operazione.

IT-Wallet: Da Oggi Possibile Caricare Documenti Digitali su App IO

A partire dal 4 dicembre 2024, è attiva la nuova funzionalità Documenti su IO, che consente ai cittadini di caricare la versione digitale di alcuni documenti importanti sull’app IO, la piattaforma dei servizi pubblici. In questa fase iniziale, i cittadini potranno aggiungere al proprio portafoglio digitale la Patente di guida, la Tessera Sanitaria (e Tessera Europea di Assicurazione Malattia) e la Carta Europea della Disabilità.

Questi documenti digitali potranno essere utilizzati come sostituti dei corrispondenti documenti fisici, ma solo in contesti di verifica dal vivo. In particolare, la Patente di guida potrà essere utilizzata esclusivamente in Italia per i controlli delle forze dell’ordine; la Tessera Sanitaria permetterà di accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale; e la Carta Europea della Disabilità avrà gli stessi usi della versione fisica.

Il rilascio di questa funzionalità avviene in maniera progressiva: dopo una fase di sperimentazione, che ha coinvolto un gruppo selezionato di utenti, dal 4 dicembre sarà disponibile per tutti gli utenti dell’app IO. Il processo di abilitazione è iniziato il 23 ottobre per 50.000 cittadini, con incrementi fino al milione di utenti a fine novembre.

Questa novità fa parte di un più ampio progetto, il Sistema IT-Wallet, che sarà completamente operativo nel 2025. L’Italia, anticipando il regolamento europeo EIDAS 2, sta quindi intraprendendo un percorso ambizioso verso una digitalizzazione avanzata dei servizi pubblici, con un occhio di riguardo alla sicurezza dei dati e alla protezione della privacy, garantita tramite autenticazione con CIE o SPID.