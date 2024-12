Il Natale consapevole e solidale è allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate

Con l’iniziativa “Fai del bene, regalando un gioco usato in perfette condizioni” lo Stendipanni propone tanti addobbi e giochi usati ma in ottimo stato da donare

A Natale il mercatino solidale dello Stendipanni gestito dall’associazione delle Mamme in cerchio di Azzate, moltiplica il suo impegno a sostegno delle famiglie e della maternità con tantissimi giochi.

Grazie all’iniziativa “Fai del bene, regalando un gioco usato in perfette condizioni”, le persone che in questi giorni frequentano lo Stendipanni, hanno la possibilità di scegliere in negozio tra tantissimi addobbi e giochi usati in ottime condizioni i propri regali di natale.

«La generosità delle persone è davvero grande e ci viene donata tantissima merce – raccontano le volontarie delle Mamme in cerchio che tengono aperto il negozio di via Raffaello tutte le mattine dal lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.00 e anche nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.

Dopo severa selezione rimane tantissimo da rimettere in circolo. Così lo Stendipanni ha la possibilità di soddisfare le necessità di molte, molte famiglie, contribuendo a un circuito virtuoso che fa del riuso e del riciclo una risorsa ecologica e allo stesso tempo solidale, con un forte impatto sociale, perché il ricavato del negozio è devoluto alle iniziative a sostegno della maternità e delle famiglie.

A Natale un regalo prezioso è quello scelto allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate.