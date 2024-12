Un inedito Stendipanni chic per il Mercatino di Natale di Azzate

Domenica 15 dicembre le Mamme in Cerchio aprono la sede di via Volta dalle 14 alle 17.30 con una selezione di capi e giochi firmati

In occasione del Mercatino di Natale al belvedere di Azzate, domenica 15 dicembre, raddoppia l’impegno delle Mamme in cerchio: oltre al banco dei Ferri corti in piazza, propongono un inedito Stendipanni chic nella storica sede di via Volta 44.

“L’abbiamo chiamato Stendipanni chic perché abbiamo selezionato per questa giornata una serie di capi di abbigliamento firmati e giochi di marca, usati ma sempre in ottimo stato, ideali per un regalo bello, economico e anche ecologico“, spiegano le Mamme in cerchio. Un’attenzione che sottolinea il valore in termini di sostenibilità e solidarietà del riuso proposto dallo Stendipanni, il cui ricavato è utilizzato in progetti a sostegno della maternità e delle famiglie.

Solo per il pomeriggio del 15 dicembre, dalle 14 alle 17.30, lo Stendipanni torna nella sede di via Volta delle Mamme in Cerchio in un’inedita versione chic e natalizia in cui trovare giochi, abigliamento per bambini e ragazzi e accessori e piccoli oggetti da regale per le Feste.

Inoltre per tutta la giornata, dalle 10 alle 18 al Belvedere, una bancarella delle Mamme in cerchio proporrà i caldissimi lavori realizzati dalle donne del gruppo “Ai ferri corti”.