Natale ad alta quota: ad Azzate il mercatino con un viaggio in mongolfiera

Domenica 15 dicembre 2024, Azzate si trasformerà in un luogo magico con la nona edizione del Mercatino di Natale. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Azzate con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Protezione Civile, associazione Commercianti, SOS Valbossa e il gruppo Alpini.

A una sola settimana dal Natale, sarà l’occasione perfetta per acquistare regali unici e artigianali. Dalle 10 alle 18, la piazza Antonio Ghiringhelli, tra il tiglio e il Belvedere, ospiterà oltre 40 hobbisti e una decina di associazioni. Ogni stand offrirà creazioni fatte a mano, autentici tesori che vanno dai lavori in cera d’api all’artigianato africano, dalle decorazioni natalizie in legno ai cappellini e molto altro ancora.

Raggiungere il Belvedere sarà semplice: si potrà parcheggiare nelle aree interne del paese e proseguire a piedi, godendosi l’atmosfera festosa che si respira nell’aria. Qui la mappa dei parcheggi

Ma il mercatino non è solo shopping. Gli stand gastronomici dell’“Azzate Food District” saranno attivi per tutta la giornata. Si parte con una golosa colazione della rinomata Pasticceria Albini: panettoni artigianali, dolce Varese e i classici brutti&buoni. Gustosissime piadine salate del Due Punto Zero e le dolci tentazioni di Giallo Crema. E ancora i panini del food truck di InValbossa . Per riscaldarsi, il gruppo Alpini offrirà cioccolata calda, tè e vin brulé. E i bambini saranno sorpresi dagli Elfi che distribuiranno piccoli doni.

Dalle 15 alle 17, grazie a Villa Ghiringhelli, potrete vivere l’emozione di un’ascesa in mongolfiera e ammirare un panorama mozzafiato, un’esperienza unica per grandi e piccini. Sempre alle 15, i bambini potranno partecipare a un laboratorio dedicato alla scrittura della letterina a Babbo Natale.(Non dimenticate di inserire il mittente: una risposta personalizzata arriverà direttamente a casa).

Sarà poi possibile esplorare l’interno di un’ambulanza dell’associazione SOS Valbossa.

Alle 15.30 farà il suo ingresso Babbo Natale, l’ospite più atteso della giornata. Alle 17, infine, l’atmosfera si scalderà ulteriormente con l’accensione del presepe sotto il grande tiglio, le cui sagome sono state dipinte nel tempo dai bambini di Azzate, regalando un tocco di tradizione e dolcezza.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni, scrivete a info@proazzate.org.