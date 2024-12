Il Natale si avvicina, Grantola fa festa

Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 15,30, il centro di Grantola si trasformerà in un luogo incantato per celebrare l’arrivo delle festività natalizie. L’evento, intitolato “XMAS TIME”, si terrà nella suggestiva cornice di Casa Barozzi, in piazza Cavour, ed è organizzato dalla Pro Loco di Grantola e dall’associazione “GRANdivertimento”.

La giornata sarà ricca di appuntamenti per grandi e piccini, con un’atmosfera calda e gioiosa. Il momento più atteso sarà l’accensione dell’albero di Natale, simbolo di luce e speranza, che darà ufficialmente il via alle festività.

Tra le tante attività in programma, i più piccoli potranno incontrare l’ospite speciale della giornata: Babbo Natale, pronto ad accogliere le loro letterine e a regalare sorrisi e magia. Per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, ci saranno giochi, spettacoli di magia, balloon art e baby dance, animati da Pink Lella di Anemone Blu e un personaggio amatissimo, Topolino.

La musica sarà un altro elemento centrale dell’evento, grazie al suggestivo concerto del coro natalizio “I Pan di Zenzero”, diretto da Simone Pontini, che proporrà melodie natalizie capaci di emozionare il pubblico di tutte le età.

Non mancheranno poi le occasioni per gustare una deliziosa merenda in compagnia, con dolci e bevande calde pensate per grandi e piccini. E per i più fortunati, l’estrazione dei premi della sottoscrizione aggiungerà un tocco di suspense e divertimento alla giornata. Infine, tutti potranno immortalare i momenti più belli dell’evento grazie al set fotografico appositamente allestito, per portare a casa un ricordo speciale.